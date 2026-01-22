謝忻患神祕怪病！3週暴瘦6kg「睡覺不敢關門」：怕死在房裡

〔記者傅茗渝／台北報導〕熱愛運動、形象陽光的謝忻，近日登上《聚焦2.0》談及健康警訊。她坦言，一年前身體突然亮起紅燈，毫無預警出現厭食症狀，幾乎什麼都吃不下，連喝水都會吐。

謝忻自一年前開始突然出現厭食症狀。（年代提供）

謝忻短短三個星期暴瘦6公斤。就連過去最愛的拉麵，如今聞到味道卻完全沒有感覺，彷彿「有東西卡在胃裡消化不了」，不只無法平躺睡覺，只能坐著入眠，甚至晚上也不敢關門，「怕死在房間裡」。她為此跑遍多家醫院，卻始終查不出原因，讓她相當崩潰。

近年來謝忻投入國際志工行列，頻繁走訪世界各地，生活看似精彩充實，背後卻藏著不少風險。她回憶曾在柬埔寨服務時，因當地衛生條件不佳，居民多在路邊如廁、以樹葉清潔，她只是吃了一口與當地孩童分食的麵包，返台後立刻發燒、上吐下瀉，甚至連室友也被傳染，兩人一起「搶廁所」。緊急就醫後還遇上烏龍狀況，點滴上竟掛著別人的名字，她向護理人員反映，對方卻一副見怪不怪的態度，嚇得她當場拔針、連夜返台，最終才確診為阿米巴痢疾。

謝忻登上《聚焦2.0》分享在異鄉的驚險遭遇。（年代提供）

除了柬埔寨，謝忻在祕魯的經歷同樣驚險又荒謬。熱愛嘗鮮的她，當地挑戰號稱具有壯陽功效的「青蛙汁」，做法是將生青蛙以熱水川燙、簡單調味後，直接丟進果汁機現榨，一杯要價台幣約3到400元。她僅喝一口就面露難色，形容味道「像爸爸的皮鞋泡在水族箱裡，還長了青苔！」更崩潰的是，喝到一半竟覺得牙齒卡到異物，請朋友查看後才發現是青蛙骨頭，讓她當場情緒潰堤。事後更頻頻跑廁所，她也只能苦笑自嘲：「我就問南美洲的朋友們，這到底要怎麼壯陽！」

同樣發生在祕魯的，還有一次攸關生死的高山驚魂。謝忻挑戰海拔4,000多公尺的科爾卡峽谷，原本仗著平時有運動習慣，又事先服用高山症藥物，自信滿滿，甚至連氧氣瓶都沒準備。不料途中因見到老鷹過於興奮，忽略情緒起伏是高海拔大忌，高山症在短短12小時內迅速發作，呼吸困難、心臟劇痛，「像被人緊緊抓住、擰毛巾一樣」。當周遭旅客紛紛拿出氧氣瓶時，她只能靠著窗戶勉強休息，所幸同行友人察覺她臉色鐵青，立刻遞上急性高山症藥物，才驚險化解危機。

