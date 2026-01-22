自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝忻患神祕怪病！3週暴瘦6kg「睡覺不敢關門」：怕死在房裡

〔記者傅茗渝／台北報導〕熱愛運動、形象陽光的謝忻，近日登上《聚焦2.0》談及健康警訊。她坦言，一年前身體突然亮起紅燈，毫無預警出現厭食症狀，幾乎什麼都吃不下，連喝水都會吐。

謝忻自一年前開始突然出現厭食症狀。（年代提供）謝忻自一年前開始突然出現厭食症狀。（年代提供）

謝忻短短三個星期暴瘦6公斤。就連過去最愛的拉麵，如今聞到味道卻完全沒有感覺，彷彿「有東西卡在胃裡消化不了」，不只無法平躺睡覺，只能坐著入眠，甚至晚上也不敢關門，「怕死在房間裡」。她為此跑遍多家醫院，卻始終查不出原因，讓她相當崩潰。

近年來謝忻投入國際志工行列，頻繁走訪世界各地，生活看似精彩充實，背後卻藏著不少風險。她回憶曾在柬埔寨服務時，因當地衛生條件不佳，居民多在路邊如廁、以樹葉清潔，她只是吃了一口與當地孩童分食的麵包，返台後立刻發燒、上吐下瀉，甚至連室友也被傳染，兩人一起「搶廁所」。緊急就醫後還遇上烏龍狀況，點滴上竟掛著別人的名字，她向護理人員反映，對方卻一副見怪不怪的態度，嚇得她當場拔針、連夜返台，最終才確診為阿米巴痢疾。

謝忻登上《聚焦2.0》分享在異鄉的驚險遭遇。（年代提供）謝忻登上《聚焦2.0》分享在異鄉的驚險遭遇。（年代提供）

除了柬埔寨，謝忻在祕魯的經歷同樣驚險又荒謬。熱愛嘗鮮的她，當地挑戰號稱具有壯陽功效的「青蛙汁」，做法是將生青蛙以熱水川燙、簡單調味後，直接丟進果汁機現榨，一杯要價台幣約3到400元。她僅喝一口就面露難色，形容味道「像爸爸的皮鞋泡在水族箱裡，還長了青苔！」更崩潰的是，喝到一半竟覺得牙齒卡到異物，請朋友查看後才發現是青蛙骨頭，讓她當場情緒潰堤。事後更頻頻跑廁所，她也只能苦笑自嘲：「我就問南美洲的朋友們，這到底要怎麼壯陽！」

同樣發生在祕魯的，還有一次攸關生死的高山驚魂。謝忻挑戰海拔4,000多公尺的科爾卡峽谷，原本仗著平時有運動習慣，又事先服用高山症藥物，自信滿滿，甚至連氧氣瓶都沒準備。不料途中因見到老鷹過於興奮，忽略情緒起伏是高海拔大忌，高山症在短短12小時內迅速發作，呼吸困難、心臟劇痛，「像被人緊緊抓住、擰毛巾一樣」。當周遭旅客紛紛拿出氧氣瓶時，她只能靠著窗戶勉強休息，所幸同行友人察覺她臉色鐵青，立刻遞上急性高山症藥物，才驚險化解危機。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中