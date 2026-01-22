鄧紫棋真的要來了！4月站上大巨蛋 連飆3天搶票時間曝光

鄧紫棋四月唱進大巨蛋。（Live Nation Taiwan 提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港天后「Ｇ.E.M」鄧紫棋相隔7年終於要來台開唱，新巡演將於4月10、11、12 日一連三天於台北大巨蛋登場；同時成為大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手。演唱會將以升級版世界巡迴規格打造，為台北樂迷帶來震撼視覺的演出。

鄧紫棋四月唱進大巨蛋。（Live Nation Taiwan 提供）

「I AM GLORIA世界巡迴演唱會」自1.0巡演啟程以來，巡迴足跡橫跨亞、歐、美三大洲，鄧紫棋憑藉這套巡演，登上全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；而巡演場次已達至149場，場次仍持續累積並正式邁向150場，繼續寫下亞洲歌手巡演的里程碑。

請繼續往下閱讀...

鄧紫棋四月唱進大巨蛋。（Live Nation Taiwan 提供）

演唱會名稱取自鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台自開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。

鄧紫棋和前東家打了多年官司，去年還曾控訴她所創作的歌曲，6年下來「零版稅」，道盡所有委屈，巡演歷程中，她也多次向樂迷剖析心路歷程，深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷產生深層的情感共鳴。正如她在舞台上對歌迷常說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」

鄧紫棋四月唱進大巨蛋。（Live Nation Taiwan 提供）

隨著台北站的正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動。台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受「I AM GLORIA」的巡演氛圍。

鄧紫棋四月唱進大巨蛋。（Live Nation Taiwan 提供）

永豐金控｜銀行冠名贊助「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站」票價自1680元-6880元，永豐銀行信用卡可於2月6日下午3時至5時在tixcraft拓元售票系統優先訂票，2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法