娛樂 最新消息

《一級棒》開唱票價破8千？ 康康看流程嫌「會睡著」聽完神曲反悔

康康與許志豪在節目中一來一往互虧不斷，綜藝火花十足。（中視提供）康康與許志豪在節目中一來一往互虧不斷，綜藝火花十足。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》本週六（24）推出主題單元「今晚大家來鬥歌」，再度邀請金曲歌后秀蘭瑪雅登場助陣。節目一開場，主持人康康就語出驚人，笑說：「《綜藝一級棒》今天沒看沒關係，可以鎖定禮拜天晚上八點中天頻道。」話才說完立刻被許志豪打斷：「不行，現在就要看！」

康康隨即改口解釋，其實是隔空向林慧萍喊話，「她每次都跟我說，你現在禮拜天晚上八點中天頻道演得很好，我還是要提醒她，周六就要鎖定中視《綜藝一級棒》。」許志豪不放過吐槽機會，接著追問：「那林慧萍她有覺得你在《流行45轉》對嘴的功夫又進步了嗎？」康康自信回應：「我剛剛唱得很好！」沒想到許志豪立刻補刀：「我明明就站在你旁邊，聽到的都是杜忻恬的聲音。」一來一往笑翻全場。

吳俊宏演唱《流浪》，全情投入，情緒層層堆疊。（中視提供）吳俊宏演唱《流浪》，全情投入，情緒層層堆疊。（中視提供）

節目中安排「阿吉仔歌曲對抗黃乙玲的苦情歌系列」，由四位歌手輪番上陣，情緒層層堆疊。吳俊宏演唱《流浪》、沈建豪帶來《歹竹出好筍》、翁鈺鈞深情詮釋《十二月的情批》，首首都是催淚等級。輪到吳美琳登台演唱《放我去飛》時，情感渲染力爆表，讓陳孟賢當場喊冤，直呼：「冤枉啊！冤枉！」笑說現場竟被懷疑「是不是我拋棄她，不然怎麼唱得那麼有感情」，還急忙澄清：「客人冤枉啊，我沒做那種事。」許志豪隨即補刀追問：「那為什麼導播拍完吳美琳，又馬上把鏡頭帶到你？」讓陳孟賢哭笑不得直喊：「導播，你不要害我啦！」現場笑聲不斷。

吳美琳演唱《放我去飛》。（中視提供）吳美琳演唱《放我去飛》。（中視提供）

許志豪也胸有成竹表示：「如果《綜藝一級棒》辦演唱會，票價一定要八千元以上，因為大家真的太會唱了。」康康則動容接話：「你這樣講還不足以形容我內心的激動，這四位唱這四首歌，我以主持這個節目為榮。」康康進一步透露，當初看到節目流程時，曾向製作人抱怨：「從頭到尾都唱悲傷的，大家都快睡著了吧？」沒想到製作人回應：「這四首歌可能都是第一次唱，而且都很好聽。」康康坦言：「光聽到翁鈺鈞那一段，我就快哭出來了。」他也點名吳美琳，表示她從座位區走向舞台時整個表情就變了，情緒完全進入狀態。

秀蘭瑪雅擔任評審坐鎮，細膩點評歌手表現。（中視提供）秀蘭瑪雅擔任評審坐鎮，細膩點評歌手表現。（中視提供）

評審秀蘭瑪雅大力稱讚吳美琳的演唱，表示她的歌聲不只高音亮眼，低音回到高音仍能維持漂亮音色，層次相當完整；而吳俊宏則是投入到連唱歌時頭髮都隨著情緒晃動，舞台感染力十足。

吳俊宏、沈建豪、許志豪、在「搖擺歌聲鬥熱鬧」單元合唱《傷心舞台》。（中視提供）吳俊宏、沈建豪、許志豪、在「搖擺歌聲鬥熱鬧」單元合唱《傷心舞台》。（中視提供）

節目後段加碼安排單元「搖擺歌聲鬥熱鬧」，氣氛瞬間翻轉。許志豪、沈建豪、吳俊宏合唱《傷心舞台》，以復古「四騎士」舞姿登場，慵懶中帶點帥氣，營造濃厚爵士風格；蕭玉芬、吳申梅接棒演出《跳舞到天光》，搭配熱情舞步，浪漫又性感，視覺與聽覺一次到位，獲得滿場讚聲。

就在掌聲不斷時，許志豪突然自爆：「我對兩位夥伴真的很對不起，因為前一天他們都有來練舞，我是憑著自己的天分。」話一出口立刻引發吳俊宏與沈建豪「暴怒」反擊，兩人齊聲回嗆：「今天教你教得很累好不好！」笑翻全場。許志豪則笑著補充：「其實我也沒有拖累他們太多。」主持群一來一往，舞台瞬間從熱舞模式切換成滿滿綜藝火花。

