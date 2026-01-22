高英軒演男同志驚呆「尺度玩這麼大」 讚郭書瑤反應如「噴射機」

高英軒（左）在《何百芮的地獄戀曲》首度演出男同志經紀人，與郭書瑤有多場對戲。（彼此影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕高英軒在影集《何百芮的地獄戀曲》首次挑戰飾演男同志經紀人，與郭書瑤有多場對戲。他笑說，開拍後才發現導演尺度玩得這麼大，「每天都在想要如何跟上大家，呈現更有趣的表演效果」，也很感謝這部戲讓他能盡情展現瘋狂，把表演能量推到極限。

高英軒（左）在《何百芮的地獄戀曲》挑戰飾演「華麗男同志」。（彼此影業提供）

高英軒分享，做演出功課時有參考楊祐寧主演的經典同志喜劇《17歲的天空》，希望能「像他們一樣奔放、華麗但又不要太過頭」。他也大讚郭書瑤反應超快，簡直像自動導航的「噴射機」，「別說什麼看不到車尾燈了，我根本是開車追飛機，很不容易啊」。

請繼續往下閱讀...

孫可芳（右）在《何百芮的地獄戀曲》與「性感浴袍男」詹懷雲（左）開房間。（彼此影業提供）

詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》與孫可芳開房間。（彼此影業提供）

此外，孫可芳在劇中與閨密郭書瑤的弟弟詹懷雲上演姐弟戀，兩人剛開始交往就展開浪漫旅行，還住進同一間飯店房間。劇中僅穿著性感浴袍的詹懷雲靠近孫可芳，讓整段情節瞬間狂冒粉紅泡泡。

孫可芳（右）、詹懷雲（左）在《何百芮的地獄戀曲》大談姐弟戀。（彼此影業提供）

孫可芳（左）、詹懷雲（右）在《何百芮的地獄戀曲》大談姐弟戀。（彼此影業提供）

談到這段戲，孫可芳笑認確實有點害羞，也透露因為詹懷雲本身就是容易害羞的人，「所以我也有一點緊張」。對於年齡差距較大的姐弟戀，她則大讚詹懷雲像一隻小狗狗，「有一隻這麼忠心又可愛的小狗狗陪著你，其實滿好的」，也誇讚對方眼神單純又無辜，非常可愛。

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於1月4日正式上架，每週日晚間9點於八大戲劇台播出，晚間10點於MyVideo及Netflix上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法