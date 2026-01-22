貝克漢長子開戰 么兒不忍了1動作表態

貝克漢（左）、維多利亞（右）與媳婦妮可拉佩茲關係破裂，社群傳出被長子布魯克林封鎖。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國前足球金童貝克漢長子布魯克林日前拋出震撼彈，發長文控與父母關係決裂；事隔兩天，大衛貝克漢與親子維多利亞相繼更新社群動態，未正面回應指控，但接連分享生日祝福與家人近況，被視為風波後首現身，而貝克漢么兒克魯茲也表態。

克魯茲近日忙於宣傳倫敦演唱會，昨在IG限動曬出炒蛋與麵包早餐照片，寫下：「百萬分的感謝，看來我得加開更多場次了？！」網友也發現，克魯茲選用背景音樂，正是母親維多利亞經典歌曲〈Who Do You Think You Are〉（你以為你是誰）。

此外，克魯茲也被發現維多利亞2001年熱舞影片，因為被標註「婚禮上舞蹈」，被指似在回應布魯克林指控媽媽一事，疑隔空為母親出氣。據調查，貝克漢育有3子1女。

維多利亞21日在IG限時動態中，為辣妹合唱團成員艾瑪慶生，曬出兩人巡演時期的合照與影片，並甜蜜寫下「我真的好愛你！！」展現姐妹情深。她同時也轉發20歲兒子克魯茲宣布3月於倫敦 Courtyard Theater 舉辦的演唱會門票全數售罄，僅用一句「Wow！」（哇喔！）為愛子喝采。

