自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

貝克漢長子開戰 么兒不忍了1動作表態

貝克漢（左）、維多利亞（右）與媳婦妮可拉佩茲關係破裂，社群傳出被長子布魯克林封鎖。（法新社）貝克漢（左）、維多利亞（右）與媳婦妮可拉佩茲關係破裂，社群傳出被長子布魯克林封鎖。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國前足球金童貝克漢長子布魯克林日前拋出震撼彈，發長文控與父母關係決裂；事隔兩天，大衛貝克漢與親子維多利亞相繼更新社群動態，未正面回應指控，但接連分享生日祝福與家人近況，被視為風波後首現身，而貝克漢么兒克魯茲也表態。

克魯茲近日忙於宣傳倫敦演唱會，昨在IG限動曬出炒蛋與麵包早餐照片，寫下：「百萬分的感謝，看來我得加開更多場次了？！」網友也發現，克魯茲選用背景音樂，正是母親維多利亞經典歌曲〈Who Do You Think You Are〉（你以為你是誰）。

此外，克魯茲也被發現維多利亞2001年熱舞影片，因為被標註「婚禮上舞蹈」，被指似在回應布魯克林指控媽媽一事，疑隔空為母親出氣。據調查，貝克漢育有3子1女。

維多利亞21日在IG限時動態中，為辣妹合唱團成員艾瑪慶生，曬出兩人巡演時期的合照與影片，並甜蜜寫下「我真的好愛你！！」展現姐妹情深。她同時也轉發20歲兒子克魯茲宣布3月於倫敦 Courtyard Theater 舉辦的演唱會門票全數售罄，僅用一句「Wow！」（哇喔！）為愛子喝采。

維多利亞21日在 IG限時動態中，為辣妹合唱團成員艾瑪慶生，曬出兩人巡演時期的合照與影片，並甜蜜寫下「我真的好愛你！！」展現姐妹情深。她同時也轉發20歲兒子克魯茲宣布，3月於倫敦 Courtyard Theater 舉辦的演唱會門票全數售罄，僅用一句「Wow！」（哇喔！）為愛子喝采。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中