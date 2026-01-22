翻版宋仲基登場 《單身即地獄5》GD緋聞女主角也來了

《單身即地獄5》林琇濱（左）被稱是「翻版宋仲基」。（翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》上線前四集，社群討論擴散，從「翻版宋仲基」的顏值討論，一路延燒到「GD緋聞女主角本人現身」，觀眾還來不及選CP，先被龐大資訊量轟炸到眼花，還有人評價：「這季根本是大型話題製造機。」

節目開場，單身男女如時尚大片般登場，連MC洪真慶都忍不住驚呼：「韓國是不是風水真的很好？」光是第一印象就讓人目不暇給。

GD緋聞女友金高恩人氣頗旺。（翻攝自IG）

其中，女成員金高恩成為話題核心人物之一，原來她曾在2024年被捲入與GD相差12歲的緋聞，當時因為一起現身大阪、又在社群曬出相似場景，引發外界瘋狂聯想。

雖然GD方面早已否認戀情，強調只是「親近的後輩」，如今她站上《單身即地獄》舞台，仍讓不少觀眾忍不住邊看邊翻舊聞。

男成員同樣看頭十足，肌肉線條搶眼的申玹宇、冷靜派代表宋承一、進攻型選手尹賢堤、讓MC們頻頻點頭的金載真，以及溫柔掛的禹盛閔，各自鎖定不同觀眾族群。

崔美娜秀（左）短短四集成了遊戲改變者。（翻攝自Netflix）

本季穿著禮服登場、自帶女王氣場的崔美娜秀，一登場就打亂既有平衡；外貌神似宋仲基的林琇濱的安靜堅定、李株榮的陽光笑容、李省勳的沉穩領袖感，讓感情線瞬間變成「多線混戰模式」。

讓人頭皮發麻的，還是被製作組點名「一定要看」的真心話遊戲，本季固定提問、禁止沉默，就連圭賢忍不住喊「太亂了」，洪真慶更氣到拍桌：「這到底誰設計的遊戲？太狠了吧！」

製作單位坦言，本季再次驗證在戀愛實境秀裡，「誠實」本身就是最具破壞力的武器，接下來的集數，將出現更加不加掩飾的選擇與爭奪。《單身即地獄5》第5至7集於27日在Netflix上線。

