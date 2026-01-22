自由電子報
娛樂 最新消息

不是宮崎駿、新海誠！日本新導演首作殺進「柏林」拚金熊

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫再度站上世界級舞台！由日本導演四宮義俊執導的《花綠青（はなろくしょう）が明ける日に》入圍第76屆柏林影展主競賽單元，確定將角逐最高榮譽「金熊獎」。

這是日本繼《鈴芽之旅》入選同單元後，時隔3年再有日本動畫叩關柏林主競賽，消息立刻在影迷圈掀起熱議。

日本動畫電影《花綠青が明ける日に》入選柏林影展主競賽單元。（智寶提供）日本動畫電影《花綠青が明ける日に》入選柏林影展主競賽單元。（智寶提供）

讓人驚呼的是，《花綠青が明ける日に》竟是四宮義俊的「長篇動畫導演出道作」；長年以日本畫家身分活躍的他，過去曾參與新海誠、片淵須直等名導作品，卻是在這次首度一肩扛起原作、編劇與導演三職。

四宮義俊形容這次入圍是「一個很小的故事，卻繞了世界一圈」，感性表示，每一位坐在同一張桌前、親手投入創作的夥伴，從聲音、音效到畫面，所有選擇交織在一起，才讓作品一路走到了柏林。

該片找來萩原利久、古川琴音擔任主要配音，其中萩原利久飾演主角「敬太郎」，得知作品入圍後直言：「能在這麼有歷史的影展被肯定，真的非常開心。」古川琴音則形容，想到這部作品將在不同語言與文化交會的柏林大銀幕放映，「心裡湧現一種很美的悸動」。

《花綠青が明ける日に》故事聚焦在一名於花火工廠長大的青年，為了接替失蹤父親的位置，努力完成傳說中的幻之煙火「修破離（シュハリ）」，題材揉合「技藝傳承」、「家庭缺席」與「自我完成」等情感命題，被不少影迷解讀為「屬於大人的青春動畫」。

《花綠青が明ける日に》於3月6日在日本上映，台灣預計5月22日上映。

https://youtu.be/voS6LRlgAsY?si=sBbEOJuuVV-stjSq

