女F4前團員近況曝光 孟慶而意外被逼哭了

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹歌手孟慶而推出新歌《跟著星走》，她初執導演筒拍攝，力邀女F4前團員「史黛西」周宥伶、曹景俊、知名戲劇導演王圻生、亞洲視后涂台鳳等藝人演出，MV劇情更是她的人生故事，讓她拍到淚崩。

孟慶而親自執導MV，於影像中寄託遺憾淚崩。（起而行文化提供）

《跟著星走》是孟慶的詞曲創作，這也是她首次跨刀執導MV。這首歌描寫陪伴、告別與心靈救贖的過程，MV中史黛西飾演獨自照護癌末母親的女兒，真實呈現長期照護者的掙扎與脆弱，也是孟慶而與母親的真實故事。

請繼續往下閱讀...

周宥伶（史黛西）飾演獨自照護癌末母親的女兒，面對工作、生活與母親病情心力交瘁。（起而行文化提供）

曹景俊則飾演在工作生活中屢屢碰壁，不再回家的兒子，在外流離與逃避的矛盾心理，成為故事張力之一；知名戲劇導演王圻生這次飾演沉默等待兒子的老父親，以克制表演詮釋父愛與守候；亞洲視后涂台鳳則以厚實演技增添跨世代情感深度。

知名戲劇導演王圻生與演技派演員曹景俊飾演父子。（起而行文化提供）

整體演員陣容結合深厚表演功力與角色心理層次，孟慶而表示首次擔任導演就要面對專業戲精，當天壓力極大邊拍邊抖，好在演員們的功力使MV不只是音樂影像，更像一段真實生命故事的縮影。

MV中一幕母女共進晚餐的場景，讓孟慶而導戲時一度淚崩，這段場景承載她對母親的深切遺憾，過往因生活照護壓力，無法與母親共享平凡而溫暖的時光。她說：「一直很後悔沒跟媽媽好好吃一頓飯，這段場景完成我心中未竟之願，實現平凡溫暖的時光。」透過 MV傳達，死亡不可怕，在愛裡溫暖的陪伴與告別也很美。

此外，孟慶而也預告，月底將發行情歌單曲《小王子》搭配《是真的》網路直式影集系列二部曲《我說愛你是真的》，期待2026年能為聽眾帶來更多生命共鳴與療癒的作品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法