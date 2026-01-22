自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女F4前團員近況曝光 孟慶而意外被逼哭了

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹歌手孟慶而推出新歌《跟著星走》，她初執導演筒拍攝，力邀女F4前團員「史黛西」周宥伶、曹景俊、知名戲劇導演王圻生、亞洲視后涂台鳳等藝人演出，MV劇情更是她的人生故事，讓她拍到淚崩。

孟慶而親自執導MV，於影像中寄託遺憾淚崩。（起而行文化提供）孟慶而親自執導MV，於影像中寄託遺憾淚崩。（起而行文化提供）

《跟著星走》是孟慶的詞曲創作，這也是她首次跨刀執導MV。這首歌描寫陪伴、告別與心靈救贖的過程，MV中史黛西飾演獨自照護癌末母親的女兒，真實呈現長期照護者的掙扎與脆弱，也是孟慶而與母親的真實故事。

周宥伶（史黛西）飾演獨自照護癌末母親的女兒，面對工作、生活與母親病情心力交瘁。（起而行文化提供）周宥伶（史黛西）飾演獨自照護癌末母親的女兒，面對工作、生活與母親病情心力交瘁。（起而行文化提供）

曹景俊則飾演在工作生活中屢屢碰壁，不再回家的兒子，在外流離與逃避的矛盾心理，成為故事張力之一；知名戲劇導演王圻生這次飾演沉默等待兒子的老父親，以克制表演詮釋父愛與守候；亞洲視后涂台鳳則以厚實演技增添跨世代情感深度。

知名戲劇導演王圻生與演技派演員曹景俊飾演父子。（起而行文化提供）知名戲劇導演王圻生與演技派演員曹景俊飾演父子。（起而行文化提供）

整體演員陣容結合深厚表演功力與角色心理層次，孟慶而表示首次擔任導演就要面對專業戲精，當天壓力極大邊拍邊抖，好在演員們的功力使MV不只是音樂影像，更像一段真實生命故事的縮影。

MV中一幕母女共進晚餐的場景，讓孟慶而導戲時一度淚崩，這段場景承載她對母親的深切遺憾，過往因生活照護壓力，無法與母親共享平凡而溫暖的時光。她說：「一直很後悔沒跟媽媽好好吃一頓飯，這段場景完成我心中未竟之願，實現平凡溫暖的時光。」透過 MV傳達，死亡不可怕，在愛裡溫暖的陪伴與告別也很美。

此外，孟慶而也預告，月底將發行情歌單曲《小王子》搭配《是真的》網路直式影集系列二部曲《我說愛你是真的》，期待2026年能為聽眾帶來更多生命共鳴與療癒的作品。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中