自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

登頂70國卻被嫌太慢！《愛情怎麼翻譯？》差評致命缺點曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《愛情怎麼翻譯？》上線後，迅速攻占全球榜單，究竟是編劇洪氏姊妹的魔法延續，還是一場過於大膽的冒險？韓媒曝光最大關鍵。

若只看成績，《愛情怎麼翻譯？》開播3天內衝上Netflix全球非英語影集第2名、進入70多個國家TOP 10，在日本、印尼、泰國、越南，以及台灣等亞洲市場更直接登頂，金宣虎、高允貞的明星組合，被視為跨國通行證，討論熱度高。

金宣虎（左）、高允貞主演《愛情怎麼翻譯？》成為近來最熱韓劇。（Netflix提供）金宣虎（左）、高允貞主演《愛情怎麼翻譯？》成為近來最熱韓劇。（Netflix提供）

不過韓網評價卻明顯分成兩派；支持派認為，這是一部「很敢慢下來」的浪漫劇，包括日本、義大利、加拿大等海外場景美到像「旅遊紀錄片」，加上慢慢堆疊的情感張力，被封為「低刺激卻很療癒」的戀愛作品。

但另一派觀眾則毫不客氣，認為「節奏太慢」、「中段開始出戲」、「人格設定太突然」；尤其習慣快節奏、多巴胺剪接的年輕觀眾，對12集長時間凝視創傷的敘事方式，顯得耐心不足。

編劇洪氏姊妹向來擅長用奇幻包裝愛情，這次《愛情怎麼翻譯？》把奇幻轉移到心理層面，由高允貞飾演的「車茂熙」看似是完美無缺的全球明星，卻分裂出另一個人格「都拉美」，角色更像是一種心理防衛機制。

不少觀眾直言，多重人格的合理性確實有爭議，但也有人認為，這正是洪氏姊妹試圖跳脫既有公式、跨進心理劇領域的證明。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中