登頂70國卻被嫌太慢！《愛情怎麼翻譯？》差評致命缺點曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《愛情怎麼翻譯？》上線後，迅速攻占全球榜單，究竟是編劇洪氏姊妹的魔法延續，還是一場過於大膽的冒險？韓媒曝光最大關鍵。

若只看成績，《愛情怎麼翻譯？》開播3天內衝上Netflix全球非英語影集第2名、進入70多個國家TOP 10，在日本、印尼、泰國、越南，以及台灣等亞洲市場更直接登頂，金宣虎、高允貞的明星組合，被視為跨國通行證，討論熱度高。

金宣虎（左）、高允貞主演《愛情怎麼翻譯？》成為近來最熱韓劇。（Netflix提供）

不過韓網評價卻明顯分成兩派；支持派認為，這是一部「很敢慢下來」的浪漫劇，包括日本、義大利、加拿大等海外場景美到像「旅遊紀錄片」，加上慢慢堆疊的情感張力，被封為「低刺激卻很療癒」的戀愛作品。

但另一派觀眾則毫不客氣，認為「節奏太慢」、「中段開始出戲」、「人格設定太突然」；尤其習慣快節奏、多巴胺剪接的年輕觀眾，對12集長時間凝視創傷的敘事方式，顯得耐心不足。

編劇洪氏姊妹向來擅長用奇幻包裝愛情，這次《愛情怎麼翻譯？》把奇幻轉移到心理層面，由高允貞飾演的「車茂熙」看似是完美無缺的全球明星，卻分裂出另一個人格「都拉美」，角色更像是一種心理防衛機制。

不少觀眾直言，多重人格的合理性確實有爭議，但也有人認為，這正是洪氏姊妹試圖跳脫既有公式、跨進心理劇領域的證明。

