「純愛救世主」讓觀眾心臟失守！《咖啡男友2》最失控一幕誕生

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本戀綜《我的咖啡男友》第二季原本被網友嫌「越看越燥」的節目氣氛，卻因為胡威、波米這條線意外迎來大逆轉，甚至被觀眾封為「拯救整季的純愛救世主」。

《我的咖啡男友》波米（左）、胡威感情萌芽中。（翻攝自Netflix）

最新上架3集最讓人「心臟失守」的畫面，莫過於波米因天氣太冷掛病號、缺席團體活動，只能一人躺在房間休息。當其他人還在外面跑行程時，胡威得知消息後，第一時間跑去做布丁，親手送到房間給波米吃。

這一幕播出後，社群瞬間暴動，有網友稱「誰還記得這節目一開始在吵什麼？我只記得布丁」、「感謝波米和胡威，終於讓我想繼續看下去」，還有人搞笑稱：「這是戀綜，不是照護紀錄片嗎？」

另外波米準備起身時，因為眼睛視力太差看不清楚，胡威關心詢問：「有多差？」結果下秒，波米直接把臉靠到胡威面前，距離近到幾乎零死角，令胡威愣住，觀眾炸裂，彈幕集體尖叫。

在其他組被形容為「慾火過猛」、「看了有點刺眼」的情況下，胡威與波米的互動，被一致認證為最符合戀綜本質的存在，留言區幾乎一面倒：「這才是會讓人重播的畫面。」

