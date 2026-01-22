自由電子報
娛樂 最新消息

古力娜扎超猛「椅子上激吻至床上」《玉茗茶骨》結局甜到炸

古力娜扎（左）爆料侯明昊在《玉茗茶骨》一拍吻戲就笑場。（iQIYI愛奇藝國際版）古力娜扎（左）爆料侯明昊在《玉茗茶骨》一拍吻戲就笑場。（iQIYI愛奇藝國際版）

〔記者蕭方綺／台北報導〕侯明昊、古力娜扎主演的古裝劇《玉茗茶骨》迎來大結局，劇中侯明昊接連上演吃醋名場面，高甜圓房戲也把劇情推向高潮，兩人上演了性張力噴發的激吻圓房戲，當侯明昊得知古力娜扎戲裡決定嫁給趙弈欽後，忍不住對她怒吼，面對他的失控，古力娜扎展現了大女主的強悍說出「你想要了結？我就給你個了結」，隨後抓住他的衣領深情一吻，兩人從椅子上激吻至床榻，完成了情感的昇華。

但圓房過後，侯明昊隔日醒來卻發現古力娜扎仍準備按計劃完婚，因此瞬間崩潰，卑微又充滿脆弱感的模樣，讓網友笑稱，「眼淚是男人最好的嫁妝」，侯明昊也憑藉精準切換斯文溫潤與為愛瘋狂的演技，抓住觀眾的目光。

侯明昊（右）與古力娜扎在《玉茗茶骨》有激吻圓房戲。（iQIYI愛奇藝國際版提供）侯明昊（右）與古力娜扎在《玉茗茶骨》有激吻圓房戲。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

拍攝激吻圓房戲前，侯明昊、古力娜扎反覆排練走位，因為他們必須邊走邊接吻還得相擁纏綿，最後再一同倒向床榻，動作銜接難度頗高，也考驗演員默契，差點重心不穩的古力娜扎更忍不住笑說：「要不我們拍打戲吧！導演。」逗樂在場人員。

除了極致的情感拉扯，侯明昊在劇中展現的破碎感演技更受到網友大讚，他在一段長達16秒的無台詞哭戲中，身披藍袍在風中踉蹌而行，眼神中盛滿了被命運碾碎的痛苦，加上精準滑落的淚滴，把角色身世的悲戚與追妻的決絕演繹得到位。

侯明昊在《玉茗茶骨》化身醋王，瘋狂碎念酸味衝出螢幕。 （iQIYI愛奇藝國際版提供）侯明昊在《玉茗茶骨》化身醋王，瘋狂碎念酸味衝出螢幕。 （iQIYI愛奇藝國際版提供）

侯明昊從《大夢歸離》、《淮水竹亭》、《入青雲》、《逍遙》到《玉茗茶骨》，一連接演多部古裝劇，他說：「其實我也沒有刻意要以古裝劇為主，但就是剛好遇到很信任我的劇組，拍的都是古裝劇，可能我跟橫店之間有著神奇的宿命吧！但有機會我還是會試著逃離橫店，演出更多不同類型的作品。」他笑稱，他曾看過自己的工作表，一年365天，他有335天都在劇組裡，他還在橫店組了摩托車隊，在忙碌拍攝生活中為自己創造片刻的小確幸。

《玉茗茶骨》女主角古力娜扎聊起跟侯明昊的拍戲過程則說：「我們本來就認識，所以在現場也沒有尷尬期，拍起戲來很有默契。他撒嬌、軟萌的樣子很適合角色，也讓人心動，不過他只要一拍吻戲就會笑場，特別害羞，我當下只想著要趕快拍完，就直接跟他說『不准笑！』因為我知道他一笑就停不下來。」

此外，侯明昊跟誰都能聊上天的性格也讓古力娜扎印象深刻，她透露，拍攝現場不時會有代拍大軍躲在草叢裡等待捕捉畫面，他每次遇到這樣的情況，不僅不覺得困擾，反而會主動跟對方聊天，甚至好奇詢問「你們一天賺多少？」等出人意表的問題。

