男星遭校園霸凌「塗膠水、塞廚餘」慘況...成名後兇手私訊：求帶進演藝圈

〔記者蕭方綺／台北報導〕張雁名近日在社群平台分享心情，因為接連看到網路上流傳的校園霸凌畫面，讓他想起自己年少時一段不願回顧的經歷，首度坦承學生時期曾是霸凌受害者。更令他震驚的是，多年後踏入演藝圈、逐漸被外界認識後，當年帶頭霸凌他的人竟主動聯繫，希望能透過他的牽線進入演藝圈，對方彷彿選擇性遺忘過去，讓張雁名憤怒又錯愕，直言這樣的行為令人難以接受。

張雁名分享過往遭霸凌的難過經歷。（資料照）

張雁名回憶那段痛苦的記憶發生在高中聯考前夕，原本應該全力準備考試，卻每天承受精神折磨。走進教室時，課桌椅被人塗滿膠水，抽屜裡還被塞進變質的食物，惡作劇不斷，讓他身心俱疲。他透露，當時雖然向校方反映，事情也獲得處理，但內心的自我懷疑卻已悄悄成形，「我開始覺得自己是不是不被喜歡，也選擇把這些事藏起來，不敢讓家人知道。」

談及那段時期的心理狀態，張雁名坦言，長時間活在自卑與壓力之中，直到現在回想，仍能感受到當年的無助。他也直言，那些行為現在看來相當幼稚，卻對當時的自己造成難以抹去的傷害。

如今升格為父親，張雁名表示，自己已學會與過去和解，但也因此對孩子的成長格外敏感。他如今常與另一半討論，若孩子未來遇到相似狀況，該如何及時察覺、給予支持，避免留下長遠的心理創傷。最後，張雁名也藉由自身經驗提醒，校園霸凌的影響往往超出想像，不只是一時的玩笑或衝突，而是可能伴隨孩子一輩子的陰影。他呼籲社會與校方正視問題，別讓任何孩子在求學階段，獨自承受不該背負的傷痛。

