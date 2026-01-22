兒子哭太吵「教授尪想推去錄音室隔音」 嚴正嵐吐二胎決定

夏靖庭、嚴正嵐、葉天倫、侯彥西、柯素雲殺青新戲《大愛街二巷》。（大愛提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕侯彥西、嚴正嵐等人合作的大愛新戲《大愛街二巷》昨殺青，2人戲裡演夫妻，但單身的侯彥西從沒想要小孩，反倒是夏靖庭和嚴正嵐則聊起爸媽經。嚴正嵐兒子目前快四歲，她回憶剛出月中的時光「像是永不殺青的一場戲」，她說寶寶剛帶回家的時候一直哭，夫妻倆累到體力沒輒，真的是爬著過去照顧他，而她的老公是音樂人伍晴川，也是教授，她苦笑說：「老公還一度想把他推到錄音室隔音，被我制止。」

如今兒子是人人誇的天使寶寶，還曾拿奶嘴給自己小時候的照片，看來頗會照顧更小的孩子，至於二胎計劃，夏靖庭立刻以過來人身份提醒她「2個真的太累」，嚴正嵐體力不堪兼顧拍戲和照顧小孩，沒有第二胎打算。

請繼續往下閱讀...

夏靖庭在《大愛街二巷》飾演甜蜜蜜冰果室老闆娘的公公。（大愛提供）

夏靖庭有分別6歲、7歲的兒子，個性調皮，常讓夏靖庭氣到打他們屁股，導演葉天倫卻透露夏靖庭慈父的一面，就是他在片場都會跟小孩視訊，天天溫暖問孩子們吃飯沒，不要惹媽媽生氣，讓夏靖庭苦笑說：「因為媽媽生氣，倒霉的就是我。」

柯素雲在《大愛街二巷》飾演藥師林心寬的母親。（大愛提供）

另外，昔日台語電視劇當家花旦柯素雲這次挑戰超齡演出「滿足阿嬤」，每天得頂著滿頭白髮現身。現實中她其實非常有活力，甚至每天從重陽橋騎摩托車到關渡拍戲，風雨無阻。面對劇中溫暖的阿嬤，劇組的調皮鬼侯彥西也完全沒在客氣，在棚裡一直鬧著要跟柯素雲「十指緊扣」，嚇得柯素雲直喊：「我是阿嬤，不可以！」沒想到侯彥西竟神回：「我可以當阿公！」讓全場噴笑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法