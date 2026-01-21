泰憲回歸《咖啡男友2》粉絲集體轉黑 挨酸「公主系始祖」

《我的咖啡男友》泰憲被戲稱是「公主系」男孩。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本戀綜《我的咖啡男友》第二季最新3集上線後，觀眾情緒開始「失控」。若說前幾集只是暗潮洶湧，那這一波更新，可說是「泰憲」一回歸，彈幕與留言區全面開戰。

泰憲作為第一季就登場過的熟面孔，本就帶「氣場擔當」濾鏡，沒想到這次卻被網友毒舌封為「公主之路的前輩」、「高貴G公主始祖」、「真正的お姫様降臨」。

請繼續往下閱讀...

《我的咖啡男友》泰憲二度回歸尋找新戀情。（翻攝自Netflix）

不少觀眾看到第九集後恍然大悟：「突然理解為什麼第一季俊會那麼聽泰憲的話，因為這條路他早就走在前面。」還有人反諷說：「如果對象是喜歡被冷處理的『琉輝』，可能會直接暈到不行：『姊姊好高冷，更愛了』。」

真正引爆眾怒的，是泰憲對喬布的態度，多數粉絲不是不能接受「沒火花」，而是無法忍受全程擺臭臉、不接話的冷處理。

留言區討論炸鍋：「喬布選你是因為喜歡你，不是來談異業合作欸」、「就算不是菜，也不用冷成這樣吧？」、「為了喬布，我人生第一次變成泰憲黑粉，始料未及。」

不過在一片罵聲中，也出現少數「逆風護航派」，有網友認為泰憲的反應其實非常現實且合理，「如果對方是抱著粉絲心態靠近，誰都會先保持距離吧？」、「面對不熟的人卻感受到熱情，本來就會提高防備。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法