自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰憲回歸《咖啡男友2》粉絲集體轉黑 挨酸「公主系始祖」

《我的咖啡男友》泰憲被戲稱是「公主系」男孩。（翻攝自Netflix）《我的咖啡男友》泰憲被戲稱是「公主系」男孩。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本戀綜《我的咖啡男友》第二季最新3集上線後，觀眾情緒開始「失控」。若說前幾集只是暗潮洶湧，那這一波更新，可說是「泰憲」一回歸，彈幕與留言區全面開戰。

泰憲作為第一季就登場過的熟面孔，本就帶「氣場擔當」濾鏡，沒想到這次卻被網友毒舌封為「公主之路的前輩」、「高貴G公主始祖」、「真正的お姫様降臨」。

《我的咖啡男友》泰憲二度回歸尋找新戀情。（翻攝自Netflix）《我的咖啡男友》泰憲二度回歸尋找新戀情。（翻攝自Netflix）

不少觀眾看到第九集後恍然大悟：「突然理解為什麼第一季俊會那麼聽泰憲的話，因為這條路他早就走在前面。」還有人反諷說：「如果對象是喜歡被冷處理的『琉輝』，可能會直接暈到不行：『姊姊好高冷，更愛了』。」

真正引爆眾怒的，是泰憲對喬布的態度，多數粉絲不是不能接受「沒火花」，而是無法忍受全程擺臭臉、不接話的冷處理。

留言區討論炸鍋：「喬布選你是因為喜歡你，不是來談異業合作欸」、「就算不是菜，也不用冷成這樣吧？」、「為了喬布，我人生第一次變成泰憲黑粉，始料未及。」

不過在一片罵聲中，也出現少數「逆風護航派」，有網友認為泰憲的反應其實非常現實且合理，「如果對方是抱著粉絲心態靠近，誰都會先保持距離吧？」、「面對不熟的人卻感受到熱情，本來就會提高防備。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中