北市街頭「小紅鞋」成絕響！人氣法鬥君根弟弟離世

法鬥網紅「君根弟弟」病逝。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕在台北街頭時常能見到穿著標誌性「小紅鞋」、邁著呆萌步伐散步的知名法鬥網紅「君根弟弟」21日驚傳過世。飼主於社群平台悲慟證實死訊，表示雖然早有心理準備，但面對離別仍是撕心裂肺。消息一出，數萬名粉絲湧入粉專哀悼，不捨這道溫暖街頭的紅色身影從此成為回憶。

君根的主人透露，君根的病情在週一就醫後急轉直下，儘管緊急租借了製氧機希望能緩解牠的呼吸困難，但看著君根從安穩休息到變得煩躁不安、發出令人心碎的喘息聲，身為飼主除了陪伴與流淚，更多的是束手無策的無力感。

君根弟弟在台北街頭穿著紅皮鞋的萌樣，曾療癒無數網友。（翻攝自臉書）

主人感性寫道，為了不讓心愛的寶貝繼續承受煎熬，曾輕聲在牠耳邊叮嚀：「如果你撐不下去就離開吧，不要擔心媽媽。」最終，君根選在全家六口都在場的時刻安詳辭世，陪家人走完了生命最後一段路。

君根弟弟撐過煎熬一夜，主人心碎不忍祂受苦。（翻攝自臉書）

「君根弟弟」以招牌的胖乎乎身軀與那一對搶眼的紅色小皮鞋走紅，成了是北市街頭的另類明星，更是許多網友心情低落時的「療癒良藥」。飼主感懷表示：「謝謝你療癒了無數人的心，帶給我們一輩子美好的回憶。現在你已經沒有病痛、自由了，玩膩了記得再來當我們的家人。」

