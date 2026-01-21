自由電子報
娛樂 最新消息

BTS回歸燒進政壇！南韓總理點名：應援棒是時代象徵

BTS將於3月完整體回歸。（翻攝自X）BTS將於3月完整體回歸。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團3月20日回歸，話題一路燒到政壇！南韓國務總理金民錫（김민석）今（21）親自造訪HYBE總部，在公開行程中一句話點名BTS，直指「在用應援棒守護下的光化門廣場迎接回歸舞台，本身具有很重大的意義」。

金民錫今天下午前往首爾龍山區HYBE總部，與公司員工進行Town Hall式座談。談話中，他特別提及近年在戒嚴、彈劾相關集會中引發關注的「應援棒文化」，強調「正因為我們守住了自由，今天的韓流才能存在；而韓流的根基就是自由民主。」

一句話將K-POP粉絲手中的應援棒，提升到「時代象徵」的高度，不少韓國網友驚呼：「第一次看到應援棒被官方認證成歷史符號。」

另外，「光化門廣場」向來被視為南韓歷史與公民運動的重要場域，如今若真的迎來BTS完整體回歸演出，除了韓國粉絲振奮不已，韓網也迅速出現關鍵字：「不是演唱會，是時代交會。」

事實上，根據韓媒報導，HYBE已向國家遺產廳申請包含光化門廣場、景福宮、崇禮門一帶的場地使用與拍攝許可。

金總理則強調，K-POP生態系的核心終究是「人」，政府未來將檢討並推動更多政策，打造讓創作者能安心創作、青年能被培育的環境。

點圖放大
點圖放大

