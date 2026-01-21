自由電子報
娛樂 最新消息

信樂團回來了！主唱變成「他」滿血回歸狀態曝光

信樂團以新歌《反派》搖滾回歸。（信世紀音樂提供）信樂團以新歌《反派》搖滾回歸。（信世紀音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕搖滾樂團信樂團正式回歸，推出全新單曲《反派》，由團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力Q重整出發。

這首新歌《反派》的主題聚焦「拒絕被定義」，跳脫愛情題材，直指在被貼標籤的世界中，選擇忠於自我。歌詞中的「當一個反派，壞個痛快」並非挑釁，而是一種不迎合、不委屈的態度。歌曲由劉飛鳴、孫藝作詞，力Q作曲，邀請信樂團長期合作的音樂推手「Keith Stuart」司徒松擔任製作，並由多次榮獲葛萊美獎的混音工程師Chris Lord-Alge（CLA）與Adam Ayan操刀，以國際規格打造全新作品。

信樂團主唱飛鳴。（信世紀音樂提供）信樂團主唱飛鳴。（信世紀音樂提供）

力Q表示，《反派》是自己加入信樂團後首次發表的創作，意義非凡；Tomi則透露，團員們尊重創作決定，即便製作成本為歷來最高，仍一致支持、毫不手軟。

音樂風格延續搖滾能量，團員私下生活卻展現反差。Michael重返校園，就讀師範大學音樂系研究所；Tomi專注創作與練琴，生活規律；飛鳴舞台上熱血嘶吼，私下則是接送女兒上下學的「專職司機」。力 Q則被形容為替樂團注入新節奏與能量的重要角色。

除了推出新歌，信樂團也將在3月21日舉辦「信念不滅」音樂會，門票1月23日中午12:30開賣。

