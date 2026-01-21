自由電子報
娛樂 最新消息

沒全靠王菲！李亞鵬公布直播收入「全數捐出」 助兒童醫院挺過倒閉危機

王菲（左）在離婚前與李亞鵬成立嫣然天使基金會。（資料照，明報提供）王菲（左）在離婚前與李亞鵬成立嫣然天使基金會。（資料照，明報提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕由「華語天后」王菲的前夫李亞鵬擔任法定代表人的「北京嫣然天使兒童醫院」因長期欠租，如今面臨倒閉危機。然而，李亞鵬近日公開多場直播的實際分帳金額，動容表示從沒收過如此多的禮物，更宣布全數捐出以支援醫院營運。

「北京嫣然天使兒童醫院」自2022年起積欠房租後，遭法院裁定須清償欠款並遷離現址，累計已突破1.1億元人民幣（約4.9億元台幣），院方面對資金缺口對外呼籲社會援助，截至昨（20日）已有超過30萬名網友捐款，善款一舉突破1900萬人民幣（約8626萬台幣）。

不僅如此，李亞鵬也公開4場直播的分帳金額，將約29萬人民幣（約134萬台幣）收入全數捐出，他為此動容直喊「從來沒收過這麼多禮物（抖內）」。外界不解為何王菲冷眼旁觀，就有網友跳出來解釋，指出王菲近10年來其實以匿名方式捐出約3000萬人民幣（約1.3億台幣）善款。

事實上，李亞鵬與王菲因女兒李嫣天生患有唇顎裂，共同於2006年成立「嫣然天使基金」，並進一步成立北京嫣然天使兒童醫院。公開資料顯示，醫院自2012年開業以來，已完成1萬多台唇顎裂手術，其中7000名病童獲得全額免費治療，目前院內仍有20至30名兒童持續接受醫療。

點圖放大body

