最新消息

《花甲》錄影出狀況？陳冠霖「腰椎舊傷」曝光 蔡昌憲全程神經緊繃

〔記者傅茗渝／台北報導〕實境綜藝《花甲少年趣旅行》最新一站由林美秀、陳冠霖、蔡昌憲與夏宇童組成旅伴暢遊北北基，展開一趟笑聲與溫度並存的城市旅行。蔡昌憲日前接受台灣大哥大MyVideo專訪，分享這趟充滿反差與感動的旅程。

《花甲少年趣旅行》蔡昌憲（左2）直呼在旅途中挖掘出旅伴陳冠霖（左1）、林美秀（右2）與夏宇童（右1）新面貌。（台灣大哥大MyVideo提供）《花甲少年趣旅行》蔡昌憲（左2）直呼在旅途中挖掘出旅伴陳冠霖（左1）、林美秀（右2）與夏宇童（右1）新面貌。（台灣大哥大MyVideo提供）

蔡昌憲笑說，這已是自己第二次參加《花甲》，心情比起第一次放鬆許多，「比較沒有那麼緊張，就是抱著去玩的心情。」但即便已有經驗，他坦言真正讓他擔心的反而是「自己安排的行程會不會不合哥哥姐姐的胃口」，甚至笑稱壓力不小，「很怕他們心裡想的是：怎麼會排這個啦！」

《花甲少年趣旅行》蔡昌憲（左）安排攀樹體驗，把「花甲」陳冠霖（右）吊上樹。（台灣大哥大MyVideo提供）《花甲少年趣旅行》蔡昌憲（左）安排攀樹體驗，把「花甲」陳冠霖（右）吊上樹。（台灣大哥大MyVideo提供）

談到最深刻的行程，蔡昌憲點名自己安排的「攀樹體驗」。原想讓大家嘗試新活動，過程卻讓他全程神經緊繃，「看到哥哥姐姐真的被吊在樹上，其實滿緊張的。」他透露，陳冠霖腰椎曾受過傷，林美秀被吊在半空中也明顯不太舒服，讓他立刻切換成「助教模式」全程關心安全。這讓他感嘆《花甲》不只是玩，更多的是彼此照顧的過程。

《花甲少年趣旅行》蔡昌憲（右1）難忘帶領旅伴攀樹，一見不對勁秒變助教。（台灣大哥大MyVideo提供《花甲少年趣旅行》蔡昌憲（右1）難忘帶領旅伴攀樹，一見不對勁秒變助教。（台灣大哥大MyVideo提供

聊到旅伴的另一面，蔡昌憲對陳冠霖印象最深刻：「原本的印象就是台劇男神，又帥又有氣勢。」 沒想到相處後發現，對方竟是個愛下廚、細心且文藝的好爸爸。至於大姐頭林美秀，蔡昌憲除了感受到她一貫的照顧，更發現了「採購實力」：「真的沒想到她這麼會買，什麼都能買！」 而身為太太高中同學的夏宇童，也因這趟旅行與蔡昌憲拉近距離，被他稱讚很會記錄生活。

《花甲少年趣旅行》由陳冠霖（右起）、林美秀、蔡昌憲與夏宇童組成旅伴，暢遊北北基。（台灣大哥大MyVideo提供）《花甲少年趣旅行》由陳冠霖（右起）、林美秀、蔡昌憲與夏宇童組成旅伴，暢遊北北基。（台灣大哥大MyVideo提供）

旅行結束後，這份情誼並未中斷蔡昌憲感性分享，回家不久就收到陳冠霖親自炒的辣椒，林美秀也寄來水果，直呼這正是《花甲少年趣旅行》最迷人的地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
