48歲侯佩岑面容升級！網友「誤認成宋慧喬」近況曝光全愣住

侯佩岑近況曝光，不僅被誤認成宋慧喬，更被逼問是否進行醫美？（組合照，翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕48歲侯佩岑近日公開一段影片曝光近況，由於面容較以往更為精緻、細緻，許多網友在映入眼簾後頓時愣住，紛紛好奇詢問是否進行醫美？更有人錯認是韓星宋慧喬。過往被封為「台灣第一美女主播」的侯佩岑，近年將事業重心轉往中國發展，如今隨著近況曝光，也意外掀起熱烈討論。

侯佩岑近日在小紅書自勉「新的一年新的啟程」，同時透露自己「有聽大家的話，多多出來工作了！」不僅如此，她還特別註明影片是由化妝老師拍攝。不過影片曝光後，粉絲及網友們皆把目光聚焦在侯佩岑的臉部變化，有人開門見山劈頭就問「是不是做醫美了？」也有人認為可能填充鼻基底、法令紋或蘋果肌，現在與以往相比更加飽滿緊緻。

不僅如此，對於侯佩岑公開最新近況，還有網友第一眼認錯人，「我以為是宋慧喬！」也有人點名她撞臉温嵐、伊能靜，甚至是日本新出道女星；不過，同時也有聲音認為侯佩岑少了過去的辨識度，紛紛感慨，「依然很美，但沒有原來那麼甜美了...」、「侯主播時的清純感不見了」討論聲量仍持續攀升。

