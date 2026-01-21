自由電子報
娛樂 最新消息

孫女遭肉搜！《黑白大廚2》林盛根停工：酒我喝的為什麼攻擊孩子？

林盛根因爆出酒駕前科，形象大受打擊。（翻攝自Naver）林盛根因爆出酒駕前科，形象大受打擊。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰2》人氣主廚「白湯匙」林盛根日前因自爆酒駕黑歷史，連日來面對鋪天蓋地的質疑與攻擊，他接受韓媒《體育朝鮮》訪問，選擇把話一次說清楚，還低聲說了一句：「我也是人。」

林盛根的訪問早在爭議曝光前就已敲定，即使風向急轉直下，他仍決定現身，直呼「現在還有什麼好隱瞞的？」他坦言，若再逃避，只會讓更多無辜的人被波及。

真正讓他下定決心站出來的關鍵，不是自己挨罵，而是看到家人、製作團隊，甚至年僅4歲的孫女，都被捲進惡意留言與肉搜中，林盛根說：「酒是我喝的，為什麼要攻擊孩子？」

面對外界質疑林盛根刻意隱瞞酒駕前科，他強調並非刻意遮掩，在節目問卷中一直如實填寫，只是始終沒勇氣在鏡頭前主動說出來。

林盛根本因《黑白大廚2》人氣暴漲，不料爆出黑歷史。（翻攝自Naver）林盛根本因《黑白大廚2》人氣暴漲，不料爆出黑歷史。（翻攝自Naver）

林盛根更修正先前說法，坦言不是「10年內3次（酒駕）」，而是「16年內3次」，是記憶錯誤造成誤解。他形容，《黑白大廚2》播出後，關注度暴增，反而成為心理壓力的臨界點。

除了酒駕爭議，韓網也出現林盛根「黑道背景」、「職場霸凌」等傳聞，對此，他語氣激動否認，表示自己一路走來反而是被欺負、被詐騙的一方。

他談到外界最愛放大的「刺青標籤」，為了在階級森嚴的廚房站得住腳，年輕時才選擇刺青，沒想到多年後卻成為被攻擊的理由。「我不是故意展示，只是穿短袖不小心露出來。」

由於風暴持續擴大，林盛根宣布將暫停包含YouTube在內的大多數活動，他經營的「임성근임짱 TV」過去收益全數捐出，未來若再回歸，也只會考慮公益或協助自營商的內容。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

