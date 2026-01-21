歌舞伎演員中村鶴松酒醉鬧事毀形象！ 慘遭停工、名號繼承延後

現年僅30歲的歌舞伎演員中村鶴松，因酒醉鬧事自毀形象。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌舞伎名家「中村屋」30歲歌舞伎俳優中村鶴松18日凌晨因酒後踢踹餐廳大門以現行犯身分被捕，雖然中村鶴松當下自稱「不記得」，但此事件已動搖了歌舞伎界對其名號的信任，讓10歲就成為第十八代中村勘三郎入室弟子並襲名「第二代中村鶴松」的他，形象一夕一落千丈。

中村鶴松19日被釋放時，曾在警察局前鞠躬致歉。（翻攝自網路）

所屬經紀公司「Fernwood娛樂」於21日貼出致歉聲明，文中提到中村鶴松將暫時停工，同時也也宣布，他將缺席下個月的大歌舞伎猿若祭，原定晚間演出的取名儀式「雨霏狐」將由中村勘九郎和中村七之助演出。聲明文中也澄清，事件並非某些報導所稱的「因洗手間糾紛」所導致的衝突。

請繼續往下閱讀...

中村鶴松10歲就成為第十八代中村勘三郎入室弟子並襲名「第二代中村鶴松」。（翻攝自IG）

中村鶴松19日被釋放時，曾在警察局前鞠躬至歉，表示「我會盡我所能，全心全意地為受害者著想」。出身普通家庭的他，因與生俱來的天分，2005年便成為中村勘三郎的練習生，近年來，他多次在歌舞伎座演出中擔任重要角色。

原來確繼承中村屋名號的他，儘管事件已暫時告一段落，但攸關名號的傳承與下一代繼承人的選擇，將會是經紀公司與歌舞伎界必須考量的問題。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法