娛樂 最新消息

台韓同步衝第3！《單身即地獄5》炸榜「女生正面進攻」

《單身即地獄5》昨天剛上線，今天就擠進Netflix榜單第三名。（翻攝自Netflix）《單身即地獄5》昨天剛上線，今天就擠進Netflix榜單第三名。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕話題戀綜《單身即地獄5》一上線就火力全開。節目公開短短一天，強勢空降韓國Netflix熱門排行榜第3名，台灣同樣擠進同一名次，被網友形容是「比戀愛更像戰爭的一季」，討論度擴散。

據Netflix 21日公布的即時榜單，《單身即地獄5》迅速擠進「今日韓國TOP 10影集」前段班，成績不只穩，還快。外界普遍認為，除了前四季累積的鐵粉基礎，本季在「人選、節奏、尺度」都全面升級，才會一開播就引爆。

《單身即地獄5》俊男美女一籮框。（翻攝自Netflix）《單身即地獄5》俊男美女一籮框。（翻攝自Netflix）

第五季開播前，先靠參賽者名單衝上熱搜；像是選美皇后、運動選手、模特兒齊聚一堂，包括韓國小姐出身的崔美娜秀、田徑選手金珉志，以及模特兒金高恩等人，號稱「歷代最華麗陣容」。

製作團隊則點出關鍵：「這一季由敢愛、敢要的女性主導節奏。」比起曖昧試探，本季更多是正面進攻，不再拐彎抹角。

率先公開的前四集，端出兩大話題任務，包括營火之夜的「真心話遊戲」，眾人第一印象、好感變化全攤開，現場空氣肉眼可見變得凝重；另外就是「情侶寫真任務」，讓不少觀眾直呼「不只是戀綜，是心跳加速器」。

《單身即地獄5》人氣成員崔美娜秀心意一變再變，被封遊戲氛圍改變者。（翻攝自Netflix）《單身即地獄5》人氣成員崔美娜秀心意一變再變，被封遊戲氛圍改變者。（翻攝自Netflix）

第四集結尾，「遊戲改變者」崔美娜秀更丟出關鍵句：「我可以同時跟兩個男生一起離開這裡嗎？」瞬間點燃全網，直接預約下一集熱搜。

