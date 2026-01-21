好辣好好看！三上悠亞又跨界 審判之椅大跳受封「應援天花板」

三上悠亞為電影《關鍵公敵》跨界應援。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由「星爵」克里斯普瑞特、《沙丘》系列「聖母」蕾貝卡弗格森主演的最新動作鉅片《關鍵公敵》，上週六（17日）於台中福爾摩沙夢想家主場，迎來震撼全場驚喜跨界合作，被球迷封為「最強外援啦啦隊女神」的日本人氣偶像三上悠亞，坐上電影審判之椅大跳精彩應援舞，一舉一動皆是滿場觀眾的焦點！

三上悠亞坐上電影《關鍵公敵》審判之椅辣舞。（索尼影業提供）

在台灣擁有超強人氣的三上悠亞，一出場馬上把球場氣氛炒到最高點，重新詮釋《關鍵公敵》中克里斯普瑞特被AI法官審判的緊張場景，意想不到的宣傳手法讓全場幸運的觀眾大呼太精彩了，不少粉絲直言：「這簡直就是籃球賽應援舞的天花板！」

電影《關鍵公敵》在台中福爾摩沙夢想家主場跨界合作。（索尼影業提供）

該片由《刺客聯盟》導演提默貝克曼比托夫執導，描述不遠的未來，克里斯飾演的重案組警探，因被指控謀殺妻子而被移送AI仁慈法庭，恰巧他正是推動這個審判系統的重要推手，如今他卻被銬在審判椅上，並且必須在90分鐘內向AI法官證明自己的清白。透過AI系統的抽絲剝繭，他逐漸理解到這整起謀殺案的真相，並且面對更致命的巨大威脅。

電影《關鍵公敵》在台中福爾摩沙夢想家主場跨界合作。（索尼影業提供）

除了與籃球啦啦隊的夢幻聯動之外，《關鍵公敵》本週五（23日）也將啟動另一波精彩宣傳活動！片中令罪犯聞風喪膽的AI法庭審判椅將現身台北信義區，在臺虎信義公開審判「有醉男女」，挑戰向AI法官審證明你的清醒！

活動期間1月23日到2月5日只要坐上AI法庭審判椅，並將計時器按下電影上映日02’06，即挑戰成功代表無醉，將結果拍照打卡即可免費兌換電影特調一杯，有醉無醉就等你來證明！《關鍵公敵》將於1月30日搶先上映口碑場，2月6日正式在台上映。

