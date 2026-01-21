自由電子報
娛樂 最新消息

陳佩琪曬搜索票強調「沒偷看Woman夾」 網笑瘋：為何一直要把自己跟老公往牢裡送

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲愛妻喜歡在臉書發表「政治觀察」眾所皆知，但因常畫錯重點，或意外踩到法律紅線惹出爭議。她昨天（20）日在臉書發文附上搜索票照片，卻洩露廉政署承辦人員個資而引發爭議，今天下午立刻在臉書發文澄清，這是她趁柯文哲出門時「躡手躡腳」跑去書房偷看他電腦發現的，還自己加碼爆料「我要聲明我不是去偷看他的women 檔夾喔。」

陳佩琪此舉讓不少網友看完全文都忍不住笑了，就連網紅美女大律師李怡貞都深感疑惑「到底是不是要離婚啦！！！！？？？相愛相ㄕㄚ啊根本。有夠可愛的女人，一直要把自己跟老公往牢裡送是哪招？？？外面的世界很危險？？」

律師李怡貞認為，陳佩琪的解釋文，一方面自證了「妨害秘密罪力」，其次也讓大家不得不相信，似乎真的有「woman檔夾」這件事。

網友紛紛對律師的真知灼見深感讚同，附議文不乏「真的很怪，正常人”in your right mind ￼”會寫下這些東西，然後在寫下送出的時候不是會再檢查一遍看自己到底在寫什麼嗎？還是寫完從來不看，要瘋掉。」、「一直要把自己跟老公往牢裡送⋯讓我笑了」、「害你的人往往都是最親密的人」、「我懷疑他是臥底」、「women檔夾是我們俗稱的D槽嗎」

有媒體直接問柯文哲對此事的意見，讓柯佬忍不住自嘲「我下次會把她帶在身邊，免得她又跑去臉書留言」。

點圖放大
點圖放大

