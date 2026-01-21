自由電子報
娛樂 最新消息

F4、Energy注意！5566突合體慶祝24週年 孫協志洩玄機

亞洲天團5566驚喜合體，彭小刀、許孟哲、孫協志、王仁甫分享心情。（通達量能文體提供）亞洲天團5566驚喜合體，彭小刀、許孟哲、孫協志、王仁甫分享心情。（通達量能文體提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「亞洲天團」5566在2002年1月21日正式出道，他們在今天迎來意義非凡的成軍24週年。為回饋一路相伴的粉絲，正式宣布同步啟動官方社群平台，此舉不僅象徵經典傳奇持續延伸，更首度預告2026年全新發展藍圖，令粉絲充滿期待。

為紀念這個重要時刻，製作團隊於昨日特別對孫協志、王仁甫、許孟哲與彭小刀進行一場「突擊式詢問」，考驗四人是否還記得這個別具意義的日子？當被問到「明天是什麼日子」，身為隊長的孫協志自信接招，秒答：「1月21日，是56成軍發表會的紀念日。」反觀王仁甫一開始還霧煞煞，在提示後才恍然大悟，笑著補上：「24週年快樂！」至於許孟哲則完全走偏，先想到行程，再懷疑日期，最後才驚呼：「居然出道24年了！」並不忘拋出最實際的一句：「所以…會有蛋糕嗎？」逗笑全場。

當鏡頭轉向彭小刀時，他語出驚人地回憶起當年「用生命拚出道」，「明天是56成軍日，也是我當年跳火圈的日子！那時我助跑衝刺跳過火圈，上面還有刀子，這種事我當年真的幹過！」

回首24年的旅程，孫協志感性地對年輕時的自己與團員喊話：「你們幹得好！你們真的很努力，當年在成軍發表會立下的承諾與目標，後來都實現了，我們一起闖出了很棒的成績。」王仁甫則從另一個角度回顧團體時光。被問到若能穿越時空，最想對年輕的5566說什麼？他幽默表示：「趕快成立YouTube頻道！」

走過24個年頭，成員們也重新詮釋「56不能亡」的真正意義。團員們指出，這早已不只是一句口號，而是對彼此、對粉絲的一份承諾與信念。此次同步上線的官方社群平台，對團員們而言就像「把群組重新開回來」。孫協志也埋下伏筆表示：「如果有機會，5566可以一起再做些什麼，不管是演唱會、新節目，或是音樂作品，對我們來說，都會是一件很快樂的事。」

