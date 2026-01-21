鄭弘儀出手忙到午餐都來不及吃 白沙屯媽祖加持蒞臨現場

〔記者陽昕翰／台北報導〕紙風車368兒童藝術工程在2026年邁入20週年，迎來意想不到、卻深具象徵意義的祝福。2026年首場演出於臺中準備期間，白沙屯媽祖娘娘鑾轎突然蒞臨現場，轎班人員轉達一句話：「台上不要停，娘娘是來看戲的。」舞台前方擺上四張紅色塑膠椅，鑾轎如同觀眾般落座，看完整段歌舞後才起駕離開，臨行前輕觸舞台，彷彿留下一句無聲的鼓勵。

如今這動人的一幕，成為紙風車成立「椅子會」的起點。「椅子會」的概念，來自長年走遍368個鄉鎮市區的經驗，很多孩子因為368兒童藝術工程而第一次坐下來看戲。椅子不只是座位，而是讓孩子能感受藝術的起點。因此，在368藝術工程20週年之際，紙風車號召理念相同、願意為孩子付出的民眾加入「椅子會」。

作為「椅子會」首波回饋行動，紙風車同步推出《青年的四個大夢》限量親簽贈書活動。該書由臺灣知名心理學家吳靜吉博士撰寫，出版45年，談青年階段的人生價值、志向、關係與選擇，影響無數讀者的人生方向，也深深影響紙風車的創辦人與團員。這次的贈書活動，不是出版社行銷，而是由一群名人「自掏腰包」認捐，親手簽名，回饋給支持「椅子會」的捐款人，成為一場溫柔的世代對話。

鄭弘儀認購100本力挺。（紙風車提供）

自掏腰包送《青年的四個大夢》簽名書支持「椅子會」的構想，最早萌生於節目《新聞挖挖哇》後台。紙風車創辦人李永豐與主持人鄭弘儀聊到媽祖來看戲與「椅子會」，李永豐隨口說：「兄弟，你認100本，簽名讓觀眾捐一千元，送一本簽名書？」鄭弘儀當下爽快答應，立刻認購100本《青年的四個大夢》，趁錄影空檔親自簽書，連午餐都來不及吃。

唐美雲在繁忙的行程中撥空到劇團簽書。（紙風車提供）

接著歌仔戲藝術家、國家文藝獎得主唐美雲，也在繁忙的行程中撥空到劇團簽書，邊簽邊唸：「好像小時候被老師罰寫名字，但這次是為了咱的囝仔」；金鐘戲王陳竹昇接到電話立刻加入，陸續各界名人陸續響應。這些人並非「代言」，而是以自己的人生故事，支持「椅子會」。

金鐘戲王陳竹昇接到電話立刻加入響應。（紙風車提供）

紙風車創辦人李永豐則是回憶，自己高中畢業，對人生充滿迷惘。「這本書，剛好為我打開一條清楚的路。」後來進入蘭陵劇坊，受教於作者吳靜吉博士，逐步走上劇場之路，創辦紙風車劇團，將創意、美學、愛與關懷帶到臺灣各地。

紙風車文教基金會張敏宜執行長表示，「椅子會」邀請社會大眾，為孩子留下一個可以坐下來、被好好對待、與藝術相遇的位置。」在368藝術工程邁入下一個20年的起點，紙風車期待，這張椅子，能陪伴更多孩子。

