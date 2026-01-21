自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭弘儀出手忙到午餐都來不及吃 白沙屯媽祖加持蒞臨現場

〔記者陽昕翰／台北報導〕紙風車368兒童藝術工程在2026年邁入20週年，迎來意想不到、卻深具象徵意義的祝福。2026年首場演出於臺中準備期間，白沙屯媽祖娘娘鑾轎突然蒞臨現場，轎班人員轉達一句話：「台上不要停，娘娘是來看戲的。」舞台前方擺上四張紅色塑膠椅，鑾轎如同觀眾般落座，看完整段歌舞後才起駕離開，臨行前輕觸舞台，彷彿留下一句無聲的鼓勵。

如今這動人的一幕，成為紙風車成立「椅子會」的起點。「椅子會」的概念，來自長年走遍368個鄉鎮市區的經驗，很多孩子因為368兒童藝術工程而第一次坐下來看戲。椅子不只是座位，而是讓孩子能感受藝術的起點。因此，在368藝術工程20週年之際，紙風車號召理念相同、願意為孩子付出的民眾加入「椅子會」。

作為「椅子會」首波回饋行動，紙風車同步推出《青年的四個大夢》限量親簽贈書活動。該書由臺灣知名心理學家吳靜吉博士撰寫，出版45年，談青年階段的人生價值、志向、關係與選擇，影響無數讀者的人生方向，也深深影響紙風車的創辦人與團員。這次的贈書活動，不是出版社行銷，而是由一群名人「自掏腰包」認捐，親手簽名，回饋給支持「椅子會」的捐款人，成為一場溫柔的世代對話。

鄭弘儀認購100本力挺。（紙風車提供）鄭弘儀認購100本力挺。（紙風車提供）

自掏腰包送《青年的四個大夢》簽名書支持「椅子會」的構想，最早萌生於節目《新聞挖挖哇》後台。紙風車創辦人李永豐與主持人鄭弘儀聊到媽祖來看戲與「椅子會」，李永豐隨口說：「兄弟，你認100本，簽名讓觀眾捐一千元，送一本簽名書？」鄭弘儀當下爽快答應，立刻認購100本《青年的四個大夢》，趁錄影空檔親自簽書，連午餐都來不及吃。

唐美雲在繁忙的行程中撥空到劇團簽書。（紙風車提供）唐美雲在繁忙的行程中撥空到劇團簽書。（紙風車提供）

接著歌仔戲藝術家、國家文藝獎得主唐美雲，也在繁忙的行程中撥空到劇團簽書，邊簽邊唸：「好像小時候被老師罰寫名字，但這次是為了咱的囝仔」；金鐘戲王陳竹昇接到電話立刻加入，陸續各界名人陸續響應。這些人並非「代言」，而是以自己的人生故事，支持「椅子會」。

金鐘戲王陳竹昇接到電話立刻加入響應。（紙風車提供）金鐘戲王陳竹昇接到電話立刻加入響應。（紙風車提供）

紙風車創辦人李永豐則是回憶，自己高中畢業，對人生充滿迷惘。「這本書，剛好為我打開一條清楚的路。」後來進入蘭陵劇坊，受教於作者吳靜吉博士，逐步走上劇場之路，創辦紙風車劇團，將創意、美學、愛與關懷帶到臺灣各地。

紙風車文教基金會張敏宜執行長表示，「椅子會」邀請社會大眾，為孩子留下一個可以坐下來、被好好對待、與藝術相遇的位置。」在368藝術工程邁入下一個20年的起點，紙風車期待，這張椅子，能陪伴更多孩子。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中