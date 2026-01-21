侯彥西認愛小4歲女友 交往爆「重大決定」 原因曝光

嚴正嵐（左）、侯彥西在《大愛街二巷》的烘焙店佈景合照。（大愛提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏靖庭、嚴正嵐、柯素雲、侯彥西和導演葉天倫昨殺青大愛新戲《大愛街二巷》，今出席記者會，36歲的侯彥西首度鬆口認愛，他和小4歲的圈外人交往三年，一直不打算生小孩的他在交往初期就跟女友有共識「不生」，至於結婚？他坦言交往之初，女友頗想結婚，到了現在已轉變成「不一定要結婚」，但已經有跟女友爸媽見過面，過年也會去拜年。

然而他為何不想要有小孩？他解釋：「怕（孩子的）媽媽會很辛苦，一次要帶2個小孩。」自認也是個長不大的小孩。言談間總是一直開玩笑的他和爸媽感情很好，得意稱私下會打媽媽屁股，也會玩摔角，媽媽常氣到罵他是「兔崽子」，他則回嘴：「那你就是兔子！」0距離的親子關係讓在場所有人聽了瞠目結舌。

倒是導演葉天倫一點都不意外，因他在片場常被侯彥西的皮蛋個性惹怒，他還透露，侯彥西私下會找柯素雲十指緊扣，柯素雲嬌羞拒絕稱：「我都當阿嬤了，不要這樣。」侯彥西卻笑嘻嘻回「那我可以當阿公啊」，讓人哈哈大笑。

夏靖庭（左起）、嚴正嵐、侯彥西和柯素雲昨殺青新戲。（大愛提供）

然而侯彥西的搞笑個性似乎是遺傳自爸爸，他當年考上台藝大戲劇系，爸爸卻在街坊鄰居間大聲炫耀：「我兒子考上台大！」讓他哈哈大笑。但他過往都演出配角，讓爸爸曾擔憂說：「怎麼每次你都出現一下就沒了，要不要學一技之長，轉行算了。」如今他終於演出男主角，內心頗有感觸稱：「近幾年比較少聽他們這樣說，往越來越好的方向走。」

