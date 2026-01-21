自由電子報
娛樂 最新消息

才交往就問結婚？《咖啡男友2》以賽亞3集翻車全網吵翻

威廉（左）和以賽亞在《我的咖啡男友》順利交往。（翻攝自Netflix）威廉（左）和以賽亞在《我的咖啡男友》順利交往。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕BL戀綜《我的咖啡男友》第二季昨上架第7至9集，原本被看好是「高顏值治癒系」的以賽亞、威廉CP，成為全網最大話題中心；短短3集社群風向急轉直下，「以賽亞」名字登上討論熱區，還有網友戲稱他是「2026新一代轉台王。」

不少觀眾原本期待看到熱戀期的粉紅泡泡，不料等到的是「五年、十年規劃連發」、「婚姻問卷突襲」；有粉絲形容得相當傳神：「剛在看海景、吃西班牙料理，下一秒就在討論幾歲結婚、婚禮要請誰。」

《我的咖啡男友》以賽亞。（翻攝自IG）《我的咖啡男友》以賽亞。（翻攝自IG）

尤其以賽亞在交往初期，連續向威廉拋出「未來規劃」、「是否願意為愛出國」、「要不要學西班牙文一起生活」等問題，讓不少觀眾隔著螢幕感到壓力爆表。

網上有人整理一套角色分類學，形容以賽亞是「貼心型大姊姊公主」，需求滿到溢出，討論中最常出現的一句話是：「想被好好對待不是公主病，但只在乎自己的需求，就是。」

《我的咖啡男友》以賽亞被台灣網友形容是「給人窒息的愛」。（翻攝自Netflix）《我的咖啡男友》以賽亞被台灣網友形容是「給人窒息的愛」。（翻攝自Netflix）

留言區更是災情慘烈，有人直接表示：「才剛交往，就問五年後已經很可怕了，隔兩天直接問結婚年齡，我真的要瘋掉」、「我不是在看戀綜，是在看壓力測試。」相較之下，威廉的反應顯得相對保守，也讓網友們替他捏一把冷汗：「這不是熱戀，是被追著跑的人生快轉。」

不過不可否認的是，《我的咖啡男友2》這波話題完全打中社群演算法，有人氣到想轉台，也有人邊罵邊看，討論度比甜蜜撒糖時還高。

另外也有理性聲音指出，以賽亞的行為，可能源自年齡、人生階段不同，「節目剪輯是否放大了壓迫感，仍有討論空間」。

點圖放大header
點圖放大body

