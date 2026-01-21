自由電子報
娛樂 最新消息

林莎驚人「舌技」曝光 矇眼入口全辨識 王仁甫看傻眼

《飢餓遊戲》前往泰安鐵道文化園區錄影。（中視提供）《飢餓遊戲》前往泰安鐵道文化園區錄影。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本週日（25）將帶領觀眾來到「泰安鐵道文化園區」。本集嘉賓陣容堅強，邀請到阿布、徐小可、楚翔、UNA，以及讓主持群聞風喪膽的超級馬拉松好手林義傑。此外，近期接下中視金字招牌節目《大陸尋奇》主持棒的林莎也難得現身，注入年輕活潑的新氣象。

林莎甫接下《大陸尋奇》主持重任，此次現身《飢餓遊戲》宣傳。（中視提供）林莎甫接下《大陸尋奇》主持重任，此次現身《飢餓遊戲》宣傳。（中視提供）

超馬教父林義傑一登場，強大氣場就讓眾人「挫咧等」。王仁甫一聽見來賓名單，更是當場作勢要離開錄影現場，哀號大喊：「這集不要錄了！」

《飢餓遊戲》前往泰安鐵道文化園區錄影。（中視提供）《飢餓遊戲》前往泰安鐵道文化園區錄影。（中視提供）

林義傑也在節目中大方分享最新計畫，透露將展開「橫越越南」挑戰。當被問到挑戰總長度時，林義傑語帶輕鬆地說：「才2千多而已」，極大的反差讓現場藝人集體崩潰，驚訝質疑：「你是說報名費是不是？」而在戶外尋找釣具的關卡中，林義傑在石子路上展現驚人腳力，讓對手UNA望塵莫及，感嘆：「義傑哥跑得超快，他明明比我晚拿到，但馬上咻一下不見了，像音速小子一樣」。

除了體力考驗，本集更有笑料百出的味覺大挑戰。在「矇眼品嚐冰淇淋」關卡中，藝人需從多款混和口味中辨識食材。當蔡黃汝（豆花妹）挑戰猜測「鐵觀音口味」時，面對王仁甫好奇追問：「怎麼判斷是鐵觀音」，她竟不假思索地回答：「因為有個『鐵味』」，奇特邏輯笑翻全場。

女神林莎（左）在味覺關卡中大秀「神技能」。（中視提供）女神林莎（左）在味覺關卡中大秀「神技能」。（中視提供）

相較之下，林莎則展現出驚人的辨識能力，靈敏味覺被眾人封為「神之舌」。自認是「麻瓜舌頭」的王仁甫對此佩服得五體投地，更搞笑介紹：「林莎嚐百草，她清清楚楚地講出每一種口味」，幽默發言逗樂全場。

