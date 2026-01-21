自由電子報
娛樂 最新消息

比搶頭香還熱門！劉冠廷大年初一廟口現身 秒變追星現場

劉冠廷擔任家扶基金會寄養家庭代言人。（記者胡舜翔攝）劉冠廷擔任家扶基金會寄養家庭代言人。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉冠廷擔任家扶基金會寄養家庭代言人，今出席記者會分享近況，也聊到即將到來的農曆年行程。他透露，今年除了有兩部賀歲片準備上映，過年一定會回屏東老家吃年夜飯，而自己近年更成了村里間的「過年吉祥物」，大年初一固定會現身高樹區菜寮里的廟口，和鄉親們一一合照。

他笑說，這幾年的「合照儀式」已成固定行程，自從因演戲被大家熟知後，村民們爭相合影，甚至連除夕夜都會到他家「巡田水」，看看他有沒有回家。初一當天，廟裡主委還會廣播通知：「劉冠廷來拜拜了！」大家聽到消息就相揪到廟前排隊拍照，他打趣形容：「有人搶頭香，有人除夕夜先來看我在不在家。」老婆孫可芳也會陪他一起和村民留下紀念。

談到育兒生活，劉冠廷形容自己目前的心情是「從容，但還不到游刃有餘」。兒子「小太陽」即將滿2歲，卻已展現多方面的興趣與能力，不僅喜歡唱歌，也愛玩猜兒歌的遊戲，「沒有歌詞也猜得出來，讓我很驚訝。」他也分享孩子對細微事物特別著迷，像是在動物園時專注看著告示牌上的螺絲，或在路上撿起樹枝，認真地要送給爸爸，「我真的收下來，還放進我的公仔櫃。」

此外，小太陽的語言與學習能力也讓他印象深刻，不只會組織句子，甚至已經會數數。有一次半夜替兒子換尿布、擦藥時，孩子在睡夢中突然說了一句「謝謝爸爸」，讓他又驚又暖心，現在到公園撿葉子時，也會一片一片數給他聽。

