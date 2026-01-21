自由電子報
娛樂 最新消息

雪上加霜！貝克漢才遭長子毀形象 昔日小三補刀：真相會水落石出

貝克漢遭長子摧毀形象，心情複雜。（翻攝自IG）貝克漢遭長子摧毀形象，心情複雜。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國足球名人大衛貝克漢最近遭長子布魯克林毀滅性爆料，重創愛家好男人、好爸爸形象，儘管他上節目時談到孩子難免會犯錯，也允許犯錯，才能從中成長，但雪上加霜的是，昔日小三蕾貝卡盧斯逮到機會趁機「補刀」，暗諷貝克漢夫婦：「我太了解他們是什麼樣的人了。」

蕾貝卡盧斯過去曾和貝克漢傳緋聞，現在跳出來挺布魯克林夫婦。（翻攝自IG）蕾貝卡盧斯過去曾和貝克漢傳緋聞，現在跳出來挺布魯克林夫婦。（翻攝自IG）

22年前蕾貝卡曾擔任貝克漢私人助理，當時她自爆與貝克漢有過一段情，震驚全球，不過貝克漢斥責荒謬，蕾貝卡則堅稱婚外情是真的，並自爆前後維持了5個月的關係。現在看到貝克漢夫婦被長子布魯克林親自撕毀完美包裝形象，蕾貝卡也藉題發揮，談到：「真高興他終於站出來為自己發聲，公開表態了！我一直很同情他可憐的妻子（妮可拉），因為我太了解他們是那種人了！」

有網友對蕾貝卡說：「感覺布魯克林正在支持所有了解真相的人」，另談到：「我知道你很棒也很快樂，不需要別人的認可，但我認為你會從中感受到額外的肯定。」還有網友誇布魯克林很坦白，蕾貝卡則回應：「真相總會水落石出。」外界解讀，除了聲援布魯克林對爸媽的指控，也暗喻過去她抖出和貝克漢的婚外情很多人不信，但真相最後總會被知道的。

