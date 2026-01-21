自由電子報
娛樂 最新消息

樂天女孩5成員確定離隊！陳伊「被Thank You」錯愕首發聲

陳伊確定離隊後首吐真實心聲。（組合照，翻攝自臉書）陳伊確定離隊後首吐真實心聲。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Rakuten Girls再掀震撼彈！樂天桃猿啦啦隊日前證實陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳與丘薆共5名成員離隊，其中在隊4年的陳伊今（21日）首度親自發聲，坦言得知消息時「很錯愕」，同時也拋出一句「不支持用銷量衡量一個人的價值」，一席話令球迷、粉絲們心疼不已。

樂天球團昨發布聲明，感謝陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳與丘薆5位啦啦隊成員多年來在球場上的努力與付出，同時也強調每一次應援背後，都是無數次練習與堅持累積而成，並祝福她們未來在不同舞台持續閃耀，消息曝光也讓許多球迷對於成員去留感到不捨與震驚。

擁有4年資歷的陳伊今透過臉書粉絲專頁吐露心聲，坦言得知消息的當下「真的很錯愕」，也不忘向一路支持她的球迷、粉絲致謝。她回憶在球場看見大家應援的畫面，動容直喊「每次都覺得很開心」，更點名「桃猿男兒」的合唱時刻，表示那是自己會一直珍藏在心中的感動回憶。

面對外界討論，陳伊也坦言，雖然不認同用銷量來衡量一個人的價值，但仍由衷感謝支持她應援商品與週邊的球迷。陳伊強調，未來仍會在其他舞台與大家見面，並承諾「我會繼續努力加油！」最後也堅強表態，自己依舊是那個「熱愛棒球、熱愛運動的陳伊」，為下一步動向留下伏筆。

