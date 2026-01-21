竹聯幫極道千金被騙酒店坐檯！被爸目睹高衩旗袍：屁股快露出來

章家瑄曾被騙到酒店上班。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被外界稱為「極道千金」的章家瑄是竹聯幫創幫元老的女兒，她日前上《11點熱炒店》，再度談起自己年少時那段「極道千金」的叛逆往事。身為竹聯幫創幫元老之女，她坦言因父母早年離異、父親忙於工作，從小陪伴相對缺席，讓她一路走來總想用各種方式引起爸爸注意。

章家瑄回憶，童年時期家中三個孩子幾乎算是「放養」長大，哥哥早早被送到私立學校，她和弟弟則由保母照顧，學校活動也鮮少見到爸爸身影。或許是出於補償心理，父親給她相當寬裕的零用錢，國中時一個月就有5000元起跳，喝醉時還會塞紅包，讓她年紀輕輕就能自由運用不少金錢。

章家瑄說以前穿高衩旗袍開很高。（翻攝自YT）

為了博取父親關注，她嘗試過燙髮、染髮、刺青等叛逆行徑，卻始終沒有「被看見」。直到某次在朋友慫恿下，她被騙去做大夜班打工，對方聲稱只要像領檯一樣帶客人入座，一個月就能賺4、5萬元，她心想「反正爸爸也不管」，便一口答應，沒想到到現場才驚覺是酒店。

章家瑄形容，當下被要求換上露背、高衩旗袍，「一動屁股都快露出來」，現場充斥著叔叔伯伯輩的客人，才意識到自己被騙，雖然心裡害怕想逃，卻因不想失去朋友，仍硬著頭皮上了兩天班。

直到第三天準備出門時，父親冷冷地坐在客廳質問她要去哪？她先謊稱找朋友，卻立刻被拆穿。原來那家酒店正好是父親負責「圍事」的地盤，有人發現後立刻通風報信，她才因此被抓包、痛罵一頓，也結束了這段驚魂酒店打工。

回首過往，章家瑄坦言，當年所有叛逆行為其實都是「想被關心」。如今已為人母的她，終於能理解父母為生活打拚的無奈，也更清楚孩子真正需要的是陪伴與愛，她說現在會把這份遺憾化為對女兒的用心，「用我曾經渴望的方式，好好陪她長大。」

