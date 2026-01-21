侯怡君除夕節目豁出去！戰袍砸6位數 設計師怕到不敢接電話

侯怡君主持民視除夕節目，服裝上充滿巧思。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕侯怡君日前參與錄製除夕節目《民視第一發發發》，其中在百人大開場環節，她與白冰冰、陽帆、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃一起攜手主持，今年的戰袍她花了4個月以上準備，每一套都砸下6位數訂製打造。

侯怡君這次準備了兩套戰袍，主持服裝是白色長洋裝中間簍空性感滿分，侯怡君說：「白色主持服是手工訂製，鑽石是一顆一顆黏上去，看不見的細節都是我設計造型團隊的巧思」，也提到打版從肩線道腰圍，經過四個月反覆無數次試穿跟修改，是最適合她活動跟伸展的完美剪裁。

侯怡君穿上訂製的打鼓戰服。（民視提供）

另外一套多層次綠色打鼓戰服，她稱這是「兒時記憶的綠」，全新訂製與設計，只為了跟陽帆、阿翔、籃籃一起與民視總經理廖季方一起打鼓迎馬年。

侯怡君說：「難得擊鼓這個橋段第一次有女生，衣服如果選紅色就會變成背景、金色會變成18銅人，光是跟設計團隊討論穿什麼就非常激烈」，後來終於選定以改良旗袍綠上衣搭配短裙。

侯怡君說光是上半身的綠色就用了三種，找到布料還要選花紋，肩膀還要設計剪裁，讓她打鼓的時候可以大動作都不擔心，裙子上的配件跟材質都是萬中選一，這些林林總總的細節，侯怡君笑說跟設計師來回討論，電話打了上百通，當時正在拍攝戲劇最忙的時候，足足花費4個月以上準備，希望把最美一面帶給觀眾。

侯怡君主持戰袍花了四個月構思製作。（民視提供）

被問到每一套禮服的繁瑣跟細緻，設計師會不會不敢接她電話？侯怡君笑說真的有，某年《發發發》準備舞蹈表演，設計師直接躲到澳門都不回電話，她搞笑說：「我知道他住哪裡，就天天去他家找他」，當時設計師說他來不及製作，還帶了5個朋友到他家幫忙黏鑽石做手工，侯怡君說這些回想起來都是很特別的回憶。

侯怡君提到過年會回南投老家，照顧腦傷媽媽數十年的她，除了每一年的大紅包讓媽媽看到一定笑開懷的數字，年後還規劃要把老家翻新，設計一個適合媽媽安養又好照護的環境，孝順的她提到家人都是滿滿的開心，要把最好的都給媽媽。

