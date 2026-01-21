自由電子報
娛樂 最新消息

驚！老公才出門 巴奈夢到家中辦喪事棺材內躺摯愛

〔記者張釔泠／台北報導〕2024年以《夜婆》專輯獲得金曲獎「最佳台語專輯獎」的巴奈，於 2025 年底發行最新專輯《來了》。專輯為她多年身歷各種社會爭議與行動間，由外向內探索的反思之作，巴奈將《來了》的英文翻譯以布農語「Minsumin」命名，專輯名稱沒有主詞，不指向何事何地，是一種動態，等著聽眾去賦予真實的意義。

巴奈與那布。（巴奈提供）巴奈與那布。（巴奈提供）

除去凱道抗爭的那幾年，巴奈每一年都會參與伴侶那布家族的台東延平鄉霍松安家屋重建隊所發起的「內本鹿回家」行動，翻過海拔超過 2000公尺的山頭，才能抵達深藏在鹿野溪流域的舊部落。在過去二十幾年間，陸續進行家屋重建、其他聚落與家族傳統領域的探勘，近幾年更試圖嘗試恢復土地耕作與小米種植，找回與祖居地的連結。

最新主打單曲《Uninang，平安》，便是獻給所有「內本鹿回家」行動的參與者。而巴奈團隊也將過往「內本鹿回家」行動的紀實影音剪輯成MV，期待透過影像，讓大眾更能理解「內本鹿回家」的精神。

巴奈《Uninang，平安》ＭV捕捉捕捉「內本鹿回家」行動歷程。（巴奈提供）巴奈《Uninang，平安》ＭV捕捉捕捉「內本鹿回家」行動歷程。（巴奈提供）

巴奈《Uninang，平安》ＭV捕捉捕捉「內本鹿回家」行動歷程。（巴奈提供）巴奈《Uninang，平安》ＭV捕捉捕捉「內本鹿回家」行動歷程。（巴奈提供）

他們也發起「長住計畫」，已邁入第24 年，推動族人在內本鹿祖居「長住三個月」，目標將此地發展為自然人文轉型正義的示範區。對於巴奈而言，《Uninang，平安》是放手也是祝福。她表示：「『離開』與『回去』是同義詞，就像因為分別才有重逢。」不分男女老幼，霍松安返家隊伍總是背著超過 40 公斤背包，逐年行走在難測的天候與風雨毀敗的山路間，去追尋與自身文化與精神的重聚。

巴奈分享，《Uninang，平安》歌曲裡的一句歌詞「睡夢中驚醒 毀壞的 很靠近」，其實是因為曾經有一年巴奈沒有參與上山，老公那布獨自與族人前往。隊伍出發的那晚，巴奈做了惡夢，夢到一個棺材內躺的是那布的媽媽，而巴奈在家裡獨自辦喪事，夢裡的自己在想「為什麼兄弟姐妹們都不見了？ 」要開門出去找人，但一開門卻被封起來， 然後就醒來了。她醒來後非常不安，會思考「是不是山上發生有什麼事？」於是產生這首歌曲的創作靈感。

巴奈《來了》專輯封面。（巴奈提供）巴奈《來了》專輯封面。（巴奈提供）

去年巴奈背了 39 公斤的行李上山，由於返回內本鹿的路線，許多地段並沒有既定道路，需要以各種姿勢前進，邊走邊開拓可行的路線，為了安全考量，巴奈希望未來可以練習「斷捨離」，行囊只要背到 15 公斤就好。但巴奈笑說：「覺得自己今年應該還是會猶豫不決，有很多東西想帶，今年應該還是至少會帶近 35 公斤的行囊上山。」這一年更認真地鍛鍊自己的體能，像是慢跑、瑜伽等，讓路途上更加安全。

