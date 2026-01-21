勝利近況曝光！與柬埔寨犯罪大佬開趴 恐重演「Burning Sun」

韓國天團BIGBANG前成員勝利，屢屢傳出負面新聞。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男團 BIGBANG 前成員勝利在「Burning Sun」事件後淡出演藝圈，但相關爭議始終未曾真正平息。近期他再度被拍到現身柬埔寨活動場合，行蹤引發外界關注，甚至被質疑與當地涉及犯罪勢力的「太子集團（Prince Holdings）」有所牽連，再次掀起網路熱議。

對此，韓國記者吳赫鎮近日在節目中談及勝利的最新動向，直言其人際往來相當複雜。他指出，勝利目前被傳與涉及資金洗錢、電話詐騙組織成員，以及與賭場相關人士來往密切，甚至有消息稱，他曾與柬埔寨犯罪集團幹部一同舉辦派對，行為模式令人側目。

吳赫鎮進一步分析，勝利疑似有意在柬埔寨發展類似當年「Burning Sun」的娛樂場所。他透露，勝利原本計畫將事業重心轉向當地，但相關勢力的會長如今已遭逮捕，並準備遣送回中國，導致整體布局出現變數，也讓外界質疑他後續是否仍有資金與資源支撐。

此外，吳赫鎮也提到勝利在各地的聲量落差。他表示，勝利在日本仍保有一定粉絲基礎，但在韓國幾乎已無立足之地；至於東南亞地區，則可能因其曾是 BIGBANG 成員的身分，讓他試圖藉此建立人脈，進行非法商業活動。

