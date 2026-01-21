王大陸擅查個資案 新北地院4月22日宣判

藝人王大陸（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕藝人王大陸涉斥資360萬元找閃兵集團首腦陳志明協助閃兵，懷疑對方收錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上刑警劉居榮偷查集團首腦陳志明個資，另因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙4百萬餘元，透過四海幫堂主陳子俊偷查潘男親屬的個資，新北地院今再開庭，王、闕均不認罪，游、陳認罪請求輕判或緩刑，合議庭諭知辯論終結，訂於今年4月22日宣判。

共犯劉居榮所涉案情，將在本周五（23日）下午開庭後辯結。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，王大陸不滿陳男收取鉅款，卻未為其處理免役之事即失聯（當時陳嫌已因詐欺案被羈押），尋求游男協助；2月13日下午3時許，游帶著王大陸前往台北市刑大報案，將匯款單、陳嫌照片等證據交給當時偵三隊代理隊長劉居榮，請警方幫忙。

檢警還查出，王大陸因闕沐軒遭潘姓男子詐騙，而透過游嫌找上四海幫堂主陳子俊幫忙、非法取得潘男家人個資。

藝人王大陸的直播主女友闕沐軒。（資料照）

全案審理時，王大陸與闕沐軒都否認要求幫查或洩漏他人個資；兩人的辯護律師也表示，王、闕2人從未主動下任何指示和表示意見，也不曾要求回報和查出陳志明與潘姓男子個資；游、陳2人則都坦承犯行，表示希望法院從輕量刑。

此外，王大陸付給陳志明360萬元，但因他長期在國外，因此將健保卡及身分證交給陳志明，陳指派手下在持王大陸健保卡冒名到醫院就診，不過，因陳志明去年1月被逮入監，王大陸未能完成逃兵役的犯行，而王事後還以證件遺失申請補發而被訴偽造文書罪並求刑1年；王大陸坦承犯行：「這起事件是我無知犯下的錯誤，誠心認錯，我認罪」，此部分仍在審理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法