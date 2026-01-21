自由電子報
娛樂 最新消息

霍建華在台北早餐店被巧遇！「一出手」學生震驚 衝上熱搜

霍建華鮮少公開受訪。（資料照，記者陳奕全攝）霍建華鮮少公開受訪。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／台北報導〕有學生在台北某家早餐店用餐時，赫然發現隔壁桌坐的竟是霍建華，內心小劇場狂奔，卻又不敢貿然上前，只能一邊偷瞄、一邊小聲確認：「是不是他？」結果還霍建華先主動到櫃台結帳，笑著回頭問：「是認出我了嗎？」下一秒直接幫整桌學生買單，還不忘對店員幽默補一句：「不是專挑便宜的付喔！」學生當場從震驚升級成狂喜，事後把影片PO上網，立刻引爆討論，甚至一路燒到微博衝上熱搜。

霍建華這回一出手就讓早餐店瞬間變成「粉絲福利社」。更有趣的是，學生透露霍建華結帳時用的是現金，讓網友忍不住笑虧：「這支付方式也太老幹部風格！」早餐店老闆娘則補刀爆料，表示霍建華其實是店內常客，私下親切又客氣，「人很節儉，但對別人超大方」，完全沒有明星架子。

有學生在台北的早餐店巧遇霍建華。（翻攝自微博）有學生在台北的早餐店巧遇霍建華。（翻攝自微博）

霍建華的「請客傳說」早就不是第一次上演，拍《花千骨》時曾連續三個月請全劇組喝奶茶，拍《如懿傳》遇上酷暑，更自掏腰包買空調風扇給工作人員降溫。難怪網友一致認證：「外表嚴肅，其實是行走的暖男本男。」

