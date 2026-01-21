出事了！萬芳登台前重摔腦袋全空 感受無常嘆「好險人沒有不見」

王榆鈞（左起）、楊庭禎、萬芳、賴雅芳。（Legacy Taipei提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Legacy 「2025都市女聲」上週日迎來「美聲天后」萬芳和壯女們「Everyday Sunday 每天都是星期天」演唱會，萬芳攜手「壯女們」為首站畫下溫柔而動人的句點，其實開唱前兩天，萬芳不慎滑倒，當下腦袋空白，這場意外使她感受到「無常總在日常中發生」，並希望將平安與祝福，送給所有到場歌迷。

演唱會從入場就展現了極致的溫柔。每位進場的歌迷都能領取一份由「萬芳和壯女們」親手包裝的特別壯卡貼紙包，每包除了有隨機不同的壯女語錄以及代表壯女們的四款不同的鳥兒貼紙，象徵自由與陪伴。為了讓開演前的等待時光更豐富，現場特別設置掃描 QR code 加入即時聊天室，樂迷紛紛掃描上傳上台前的自拍集氣照與心情分享，在大螢幕上與壯女們即時互動，讓現場充滿家一般的凝聚感。

萬芳與壯女們上週日舉辦「」演唱會。（Legacy Taipei提供）

演唱會由「壯女們」張力十足的 Solo 揭開序幕。面對滿座歌迷，萬芳笑說：「今天如果沒聽到90年代的歌會生氣吧！」看到媽媽坐在第一排支持，她表示超級珍惜和開心。隨後分享名曲《猜心》的動人往事，回憶專輯發行期間，曾在台北租屋處附近的巷子裡，與一名邊走邊唱歌的女孩擦身而過，女孩口中哼唱的正是這首歌。她感性地說：「那個女孩唱歌的畫面，這些年來一直陪伴著我。」並謝謝一路以來彼此陪伴的每一位朋友，現場氣氛溫馨感人。

演唱會也展現了成員驚人的「壯女」力量。王榆鈞在Keyboard、吉他與口琴間轉換演出；大提琴手庭禎更是為了現場編制苦練Bass，鼓手雅芳也不時穿插和聲，而整個節奏組架設起來需要16支收音麥克風相當壯觀。其中壯女版的《玫瑰少年》以女性強悍而堅韌的力量重新詮釋，萬芳表示希望在每一次演出中，都能祝福那些「好像已經被理解、卻仍不被理解」的愛情。

在演唱《我們不要傷心了》之前，萬芳分享前兩天摔倒、撞到門牙的驚險經歷。她形容當下腦袋一片空白，清楚感受到「好險人沒有就這樣不見了」，也因此驚覺生命在日常之中其實與死亡如此接近。她提到近期音樂圈好友的離世，讓她更加深刻體會珍惜身邊每一位朋友的重要。

而演出的最高潮，莫過於接近尾聲時驚喜登場的壯女版《追追追》。萬芳一改先前的溫柔呢喃，以充滿生命張力的台語「氣口」與強大唱功，展現出氣勢滂薄、動感十足的一面。演唱會現場也正式首唱全新單曲《Everyday Sunday》，隨著台北站圓滿落幕，「Everyday Sunday 每天都是星期天」迴演唱會即將移師中南部。

