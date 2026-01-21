自由電子報
娛樂 最新消息

不只五月天瑪莎石頭助陣 百萬YouTuber為了告五人「坐輪椅」

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，除了多首歌曲在數位榜拿下好成績，另外專輯裡已完成的8首歌曲MV加總累計突破2千萬點閱，現在又推出全新MV《快樂的事記不起》，也邀來百萬YouTuber 「HowHow 」陳孜昊助陣演出。

告五人聯手五月天石頭（左）、瑪莎（右）錄製歌曲。（相信音樂提供）告五人聯手五月天石頭（左）、瑪莎（右）錄製歌曲。（相信音樂提供）

去年告五人去倫敦知名的艾比路錄音室錄製新專輯，當時五月天的石頭和瑪莎也驚喜現身探班，當場與告五人玩起音樂，也加入這首《快樂的事記不起》樂器錄製部分。雲安也分享創作靈感，談到：「大家常常容易記住痛苦，卻忘了快樂的樣子。我們特別透過歡快的編曲去呈現反差感，提醒大家要把那些珍貴的回憶好好留下來。」

告五人邀請HowHow（左二）坐輪椅拍MV。（相信音樂提供）告五人邀請HowHow（左二）坐輪椅拍MV。（相信音樂提供）

告五人大讚HowHow（右二）是冷面笑匠前輩。（相信音樂提供）告五人大讚HowHow（右二）是冷面笑匠前輩。（相信音樂提供）

拍攝MV時，邀來HowHow助陣，告五人誇他是「冷面笑匠前輩」，HowHow飾演「不快樂病毒」重度感染者，全身被繃帶包紮、坐著輪椅神秘登場，他幽默表示：「工作人員說我辛苦了，但我真的不辛苦，我有一半的時間在繃帶面罩裡閉著眼睛睡覺，超舒服！」

告五人在MV裡則化身研究員，試圖在失去快樂感知的氛圍中研發「快樂解藥」，雲安和犬青挑戰全程面無表情、不笑演戲，還貼上珍珠眼淚，鼓手哲謙則是實驗室中唯一的倖存者，演出觸電、撲倒等誇張動作。除了推出新歌MV，告五人今年也將前往墨爾本、雪梨、巴黎及倫敦開唱。

