娛樂 最新消息

香港90年代夜總會璀燦風華再現！《夜王》性感美女一字排開華麗登場

《夜王》眾美女一字排開，重現香港90年代的夜總會風華。（華映提供）《夜王》眾美女一字排開，重現香港90年代的夜總會風華。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕香港開年重量級電影《夜王》由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，更率領原班人馬全力打造新作。票房天王黃子華這回與天后鄭秀文強強聯手，再加上實力派的王丹妮、廖子妤、金馬影帝謝君豪等華麗卡司，電影聚焦，眾美女一字排開，重現香港90年代的夜總會風華。

導演吳煒倫首部執導作品《毒舌大狀》在2023年叫好又叫座，讓他的新作受到矚目，沒想到題材竟聚焦香港的夜總會，從嚴肅的法庭攻防戰180度大轉變成歡場的燈紅酒綠。

天后鄭秀文（左）和票房天王黃子華強強聯手，推出新作《夜王》。（華映提供）天后鄭秀文（左）和票房天王黃子華強強聯手，推出新作《夜王》。（華映提供）

吳煒倫表示，演員問他會不會想繼續拍《毒舌大狀》續集，但他不想再拍重複題材，「當時我們在《毒舌大狀》的慶功宴上，我看到現場好多人及更多的美女，突然靈光一閃，衝口而出表示不如拍個夜總會！沒想到大家都開心表示讚成。」

為此吳煒倫深刻思考拍攝內容，「在八九十年代，尖東夜總會繁華璀燦，但千禧之後，中國城、大富豪、新花都這些名店都陸續歇業，所有風光都成為過去。面對尖東夜生活文化的殞落，當年在尖東討生活打拼的人，前途茫茫卻回不了頭，面對變化他們要如何反應？這是我想拍《夜王》的第二個原因。」更覺得當年尖東的故事和現代的香港有一種奇妙的共鳴。

鄭秀文（左）和黃子華在《夜王》扮演一對離了婚的歡喜冤家。（華映提供）鄭秀文（左）和黃子華在《夜王》扮演一對離了婚的歡喜冤家。（華映提供）

票房天王黃子華與天后鄭秀文在片中扮演一對離了婚的歡喜冤家，率領一班性感美艷的公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱等美女各出奇招，艷光四射照尖東，眾佳麗比美之餘更大飆演技，再加上一群獵艷高手謝君豪、盧鎮業、何啟華、楊偉倫等各有手段，春光無限好，陪伴觀眾歡樂開工！

《夜王》台灣版前導海報。（華映提供）《夜王》台灣版前導海報。（華映提供）

電影描述昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的經理歡哥（黃子華 飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文 飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐強強聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，稱霸尖東！《夜王》將於3月13日在台上映。

《夜王》前導預告：

