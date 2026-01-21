劉冠廷婚禮現場情緒崩潰！夾在父母間嘆「做了很多自我犧牲」

劉冠廷在《雙囍》演活了夾在離異父母間的新郎。（水花電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕賀歲台片《雙囍》今（21）日再釋出「家庭篇」花絮，揭開熱鬧婚禮背後的情感風暴。片中飾演新郎「高庭生」的劉冠廷，婚禮當天不只忙著迎賓，還得在離異父母之間周旋，成為全場最「心累」的人。他坦言角色狀態幾近崩潰：「身為新郎必須同時討好雙方父母，在這場婚禮中，其實做了很多的自我犧牲。」

該片由《孤味》票房導演許承傑再度執導，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、田啟文、9m88、蔡凡熙等台港金獎卡司同台飆戲。首波影評曝光後，不少觀眾形容觀影過程「又哭又笑」，直呼是一部笑著看、卻會在某一刻被情緒擊中的賀歲佳作。

庹宗華在《雙囍》一個背影就讓劉冠廷淚崩。（水花電影提供）

劉冠廷在片中與庹宗華飾演父子，因婚宴安排與過往心結有不少矛盾與衝突，透露戲裡戲外的父子情相當動人：「自己看這一切都好荒謬，但拍攝時我光是看到庹哥（庹宗華）的背影，就忍不住眼眶泛紅掉淚。」庹宗華則形容角色心境沈重又令人心碎：「那種不想說話、卻忍不住流下眼淚的沈默，其實最傷透人心。」

楊貴媚在《雙囍》中飾演新郎母親，內心對孩子充滿虧欠與不捨。（水花電影提供）

金馬影后楊貴媚在片中飾演新郎母親，外表是事業有成的女強人，內心卻對孩子充滿愧疚與不捨。她坦言從看到劇本那一刻就被深深打動，必須在「強勢」與「溫情」間反覆拉扯，演來格外揪心。她也感性表示，現今許多孩子成長於離異家庭，相信這個故事能觸動不少人，「結婚應該是一樁喜事，但在看不到的背後可能會有一個悲傷在裡頭，所以這個劇本我很喜歡，我很想參與參與這個喜劇，這個『傷心』的喜劇。」

余香凝（左）在《雙囍》中成為支撐劉冠廷的重要力量。（水花電影提供）

而在這場狀況百出的婚禮中，由余香凝飾演的新娘「吳黛玲」反而成為穩定全場的溫柔力量。她認為角色理解丈夫的難處，但更想守住兩人最重要的一天：「這是我們最重要的一天，我們應該要好好享受。我想透過對話來提醒他，什麼才是最重要的。」

余香凝也笑說如果換作自己，一定會跟丈夫吵的更兇。劉冠廷則補充角色心境，直言：「庭生因為一個比較隱藏自己真實想法或者是一些情緒，比較壓抑的人，才導致這麼多的誤會。」更感性呼籲，結婚好不容易把家人、親友們集合起來，就是希望所有人都能學會「Live in the moment」。《雙囍》將於2月17日大年初一正式在台上映。

《雙囍》「家庭篇」幕後花絮：

