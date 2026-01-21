自由電子報
娛樂 最新消息

經典賽中華隊齊看《冠軍之路》 台灣隊長陳傑憲2刷親吐心境

〔記者許世穎／台北報導〕世界棒球12強賽冠軍紀錄片《冠軍之路》持續掀起共鳴熱潮，全台票房已來到6000萬，隨著第六屆世界棒球經典賽將於3月開打，中華代表隊已在高雄國家運動訓練中心展開集訓。中華職棒昨（20日）特別於高雄包場放映《冠軍之路》，邀集中華隊球員與多位國家級運動員齊聚觀影，作為征戰國際賽前的重要精神動員時刻。

續任台灣隊長的陳傑憲到場支持《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）續任台灣隊長的陳傑憲到場支持《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）

此次觀影由台灣隊長陳傑憲領軍，他也是第二次走進戲院重看《冠軍之路》。陳傑憲坦言心境明顯不同：「第一次看比較輕鬆，這次再看壓力其實更大，因為我們即將穿上代表國家的球衣，去打經典賽，背負的責任同時也是一種榮耀。」隨著賽事逼近，片中的每一幕都更貼近現實。

投手教練林岳平（左）與奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎一同欣賞《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）投手教練林岳平（左）與奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎一同欣賞《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）

導演龍男・以撒克・凡亞思（左起）、奧運拳擊金牌選手林郁婷、中華職棒會長蔡其昌、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎一同出席欣賞《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）導演龍男・以撒克・凡亞思（左起）、奧運拳擊金牌選手林郁婷、中華職棒會長蔡其昌、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎一同出席欣賞《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）

中華職棒也藉此機會展現跨項目運動員彼此加油打氣的力量，除本屆經典賽中華隊出賽選手到齊外，現場更邀請奧運柔道銀牌得主楊勇緯、跆拳道銅牌羅嘉翎，以及拳擊金牌林郁婷共同觀影，象徵不同項目運動員在賽場之外的相互支持與集氣。

打擊教練彭政閔到場支持《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）打擊教練彭政閔到場支持《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）

中華職棒會長蔡其昌親自出席，並與總教練曾豪駒、打擊教練彭政閔與高國輝、投手教練王建民與林岳平、首席教練高志綱，以及內、外野與跑壘教練團成員，一同陪伴球員重溫紀錄片中所凝聚的信念與初心。

中華職棒會長蔡其昌（左）親自出席，偕同總教練曾豪駒，一同重溫《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）中華職棒會長蔡其昌（左）親自出席，偕同總教練曾豪駒，一同重溫《冠軍之路》。（中華職業棒球大聯盟提供）

映後，導演龍男・以撒克・凡亞思向球員們表示：「你們的故事，透過這部電影，讓更多人看見自己可能成為的樣子。每個人都在走自己的冠軍之路，希望這部片能一路陪著你們，走到三月的經典賽月，也陪你們迎來好成績。」

中華職棒特別於高雄包場放映《冠軍之路》，邀請即將投入國際賽事的中華隊選手，以及多位國家級運動好手齊聚觀影。（中華職業棒球大聯盟提供）中華職棒特別於高雄包場放映《冠軍之路》，邀請即將投入國際賽事的中華隊選手，以及多位國家級運動好手齊聚觀影。（中華職業棒球大聯盟提供）

總教練曾豪駒則分享，當初拍攝紀錄片時最大的動力，來自會長蔡其昌的一句話：「成功帶來喜悅，失敗給你經驗。」他感性表示，希望《冠軍之路》不只是帶來感動，更能讓觀眾看見人生中面對挫折與挑戰的真實樣貌，「即使害怕失敗，也要勇敢跨出去，成就更好的自己。」

續任台灣隊長的陳傑憲也進一步談到團隊的重要性。他指出，棒球是一項高度依賴團隊的運動，「有些運動員必須一個人站上場面對勝負，那種壓力其實更大。我很幸運，身邊有這麼完整的教練團與後勤支援。」這次再看電影，讓他重新提醒自己如何與隊友溝通、凝聚團隊，為勝利一起努力。

已經第七刷《冠軍之路》的蔡其昌則笑說，每次重看都有不同感受，也提到片中曾幽默記錄球員黃恩賜差點因賽程影響婚事，現場不忘打趣詢問球員：「有沒有人要結婚的？先把婚事處理好，免得到時候又要做人形立牌。」他也期盼，透過這部紀錄片，吸引更多人走進球場，持續為台灣棒球注入能量。《冠軍之路》持續在台上映中。

