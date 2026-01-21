穩交小21歲男友！魏如萱突鬆口幸福狀態 喜訊公開天后愛女也來了

魏如萱二月將重返小巨蛋。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕兩屆金曲歌后「娃娃」魏如萱將於2/7、2/8一連兩天以《怪奇的珍珠》巡迴演唱會台北旗艦版唱進台北小巨蛋，今（21日）雙喜臨門，新歌《普通的日子》盛大上線，更鄭重官宣兩場演唱會嘉賓-「自然捲」奇哥、竇靖童，令人期待不已。

魏如萱為沈可尚導演的首部劇情長片《深度安靜》創作及演唱宣傳曲《普通的日子》，魏如萱表示，電影裡大量日常場景與細節讓她印象深刻，沒有激烈衝突，卻處處都是情緒的重量。「尤其是那些明明彼此相愛，卻同時壓抑、卻又無法解決的時刻，讓我很有共鳴。那種無奈不是大聲的，而是慢慢堆積的。」她也因此寫下那句反覆出現的歌詞：「普通的日子要怎麼普通的過。」對她而言，那不是答案，而是一個誠實的提問。

魏如萱二月將重返小巨蛋。（好多音樂提供）

在電影《深度安靜》中，看似幸福的婚姻揭開故事序幕，卻在安靜之中逐漸顯露裂痕。去年認愛小21歲男友Ian，對魏如萱而言，幸福本身也像是一種極度安靜的狀態，安靜到你甚至不太敢確認那是不是幸福。「兩個人牽著手，或就算沒有牽著，你還是會把那個重要的人放在心上。場景是日常，狀態是如常，但那種能不能自在地在對方面前保持安靜，其實很深刻。」她也笑說，也許能誠實承認「我不知道」，本身就是一種很靠近幸福的樣子。

魏如萱與奇哥有深刻交情。（好多音樂提供）

而隨著新歌推出，魏如萱的另一個重要里程碑也同步倒數。經紀公司正式公布小巨蛋演唱會嘉賓名單， 2月7日邀請「自然捲」奇哥、2月8日則迎來竇靖童，消息一出立刻引發熱議。

魏如萱與奇哥的緣分早在去年底的簡單生活節就已埋下伏筆，當時兩人時隔8年再度合體，被樂迷封為「世紀同框」，演出片段在網路上不斷被轉發、敲碗聲浪持續延燒。魏如萱團隊決定將這段合作「直接升級」搬進小巨蛋舞台，延續歌迷的期待。

竇靖童力挺魏如萱。（好多音樂提供）

至於2月8日的嘉賓竇靖童，則是魏如萱多年來私下十分要好的朋友，其實在《怪奇的珍珠》巡演初期籌備，魏如萱就在餐敘中當面提出邀請，竇靖童也完全沒有猶豫，直接答應空下檔期專程飛來台北，合作了多首單曲這次終於要一起站上小巨蛋舞台演唱，對魏如萱而言格外有意義。

