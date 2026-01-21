自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

穩交小21歲男友！魏如萱突鬆口幸福狀態 喜訊公開天后愛女也來了

魏如萱二月將重返小巨蛋。（好多音樂提供）魏如萱二月將重返小巨蛋。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕兩屆金曲歌后「娃娃」魏如萱將於2/7、2/8一連兩天以《怪奇的珍珠》巡迴演唱會台北旗艦版唱進台北小巨蛋，今（21日）雙喜臨門，新歌《普通的日子》盛大上線，更鄭重官宣兩場演唱會嘉賓-「自然捲」奇哥、竇靖童，令人期待不已。

魏如萱為沈可尚導演的首部劇情長片《深度安靜》創作及演唱宣傳曲《普通的日子》，魏如萱表示，電影裡大量日常場景與細節讓她印象深刻，沒有激烈衝突，卻處處都是情緒的重量。「尤其是那些明明彼此相愛，卻同時壓抑、卻又無法解決的時刻，讓我很有共鳴。那種無奈不是大聲的，而是慢慢堆積的。」她也因此寫下那句反覆出現的歌詞：「普通的日子要怎麼普通的過。」對她而言，那不是答案，而是一個誠實的提問。

魏如萱二月將重返小巨蛋。（好多音樂提供）魏如萱二月將重返小巨蛋。（好多音樂提供）

在電影《深度安靜》中，看似幸福的婚姻揭開故事序幕，卻在安靜之中逐漸顯露裂痕。去年認愛小21歲男友Ian，對魏如萱而言，幸福本身也像是一種極度安靜的狀態，安靜到你甚至不太敢確認那是不是幸福。「兩個人牽著手，或就算沒有牽著，你還是會把那個重要的人放在心上。場景是日常，狀態是如常，但那種能不能自在地在對方面前保持安靜，其實很深刻。」她也笑說，也許能誠實承認「我不知道」，本身就是一種很靠近幸福的樣子。

魏如萱與奇哥有深刻交情。（好多音樂提供）魏如萱與奇哥有深刻交情。（好多音樂提供）

而隨著新歌推出，魏如萱的另一個重要里程碑也同步倒數。經紀公司正式公布小巨蛋演唱會嘉賓名單， 2月7日邀請「自然捲」奇哥、2月8日則迎來竇靖童，消息一出立刻引發熱議。

魏如萱與奇哥的緣分早在去年底的簡單生活節就已埋下伏筆，當時兩人時隔8年再度合體，被樂迷封為「世紀同框」，演出片段在網路上不斷被轉發、敲碗聲浪持續延燒。魏如萱團隊決定將這段合作「直接升級」搬進小巨蛋舞台，延續歌迷的期待。

竇靖童力挺魏如萱。（好多音樂提供）竇靖童力挺魏如萱。（好多音樂提供）

至於2月8日的嘉賓竇靖童，則是魏如萱多年來私下十分要好的朋友，其實在《怪奇的珍珠》巡演初期籌備，魏如萱就在餐敘中當面提出邀請，竇靖童也完全沒有猶豫，直接答應空下檔期專程飛來台北，合作了多首單曲這次終於要一起站上小巨蛋舞台演唱，對魏如萱而言格外有意義。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中