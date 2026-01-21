自由電子報
娛樂 最新消息

旅美導演返台拍片 王俐人久違電影超齡素顏又增重

黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式。（方時娛樂提供）黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式。（方時娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式，正式宣告開拍。三位實力派演員同台亮相，搭配以「失去之後」為主題的情感故事，依循傳統開鏡儀式祈求拍攝順利，也象徵作品正式啟程。。

《終不悔 4:44》由旅居紐約多年的台灣導演郭佩霖執導，她長年在海外進行影像創作，這次特別回到台灣拍片，希望打造一部以國際影展為目標的藝術電影。郭佩霖表示，這是一部關於「摯愛離去之後」的作品，希望透過內斂而克制的敘事方式，呈現人在面對失去時，內心那些難以對外說出口的情感狀態。

黃河在電影《終不悔 4:44》飾演女友癌逝的悲傷男子。（方時娛樂提供）黃河在電影《終不悔 4:44》飾演女友癌逝的悲傷男子。（方時娛樂提供）

賴雅妍在電影《終不悔 4:44》面對生離死別。（方時娛樂提供）賴雅妍在電影《終不悔 4:44》面對生離死別。（方時娛樂提供）

片名中的「4:44」來自「天使數字」的象徵意涵，代表守護、陪伴，以及即使不在身邊、仍持續存在的力量。導演也分享，這個數字不只是時間，而是一種提醒——有些人雖然離開了，卻仍以不同形式留在生命裡，影響著當下的每一個選擇。

三位主要演員在片中將串起三段關於失去與陪伴的故事。賴雅妍在片中飾演一名原本即將步入婚姻的女子，卻因意外痛失摯愛，角色情緒層次複雜，是她近年來極具挑戰性的演出之一。

王俐人在電影《終不悔 4:44》超齡演出。（方時娛樂提供）王俐人在電影《終不悔 4:44》超齡演出。（方時娛樂提供）

久違電影演出的王俐人，則飾演一名年過半百、因丈夫心臟病驟逝而被獨留的女性。導演透露，因角色設定需要帶有華僑氣質與海外生活背景，最終選中王俐人出演。她在片中飾演年輕時隨丈夫移民美國、經營中餐館的女子，為戲增重，並多以素顏上陣，展現貼近生活的真實狀態。

在製作層面上，《終不悔 4:44》同樣展現國際視野，特別邀請泰國籍攝影師擔任攝影指導，在台灣實景拍攝下，融合不同文化的影像美學，形塑安靜而富有情緒張力的視覺風格。監製張鈺凰表示，希望透過這部作品，支持具有國際潛力與藝術深度的台灣原創電影，讓創作者能夠專注於作品本身，也讓台灣電影有機會被更多國際影展看見，同時期望傳遞屬於台灣的細膩情感與影像能量。

