噴淚！老礦工噴明星花露水蓋住屍臭 拚命救回同袍遺體

董事長樂團主唱吳永吉日前發行首張個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》，透過創作回望人生歷程。55歲的他感性表示：「以前只想離開瑞芳，現在卻想搬回這個家。」從孩子的新生、母親的離世，到父親逐漸老去，讓他對人生有了不同體會。

董事長樂團主唱吳永吉。（獨一無二娛樂文化提供）

創作與錄製專輯《褪褲lān的兄弟》的過程，對吳永吉而言，像是一場與自己展開的深層對話，將過往記憶重新梳理，轉化為一首首帶有溫度的作品。部分歌曲主題看似嚴肅，卻是礦工生活的真實寫照。

礦工常見的職業病為塵肺症，至今仍無法完全治癒。90歲的父親因病幾乎沒有同齡友人，當年的親友多已離世，歌曲《嗽》便在這樣的背景下誕生。

專輯同名歌曲《褪褲lān的兄弟》，靈感來自一次造訪猴峒礦工文史館。當時看到一瓶明星花露水，老礦工們才慢慢說起過往的礦災救援經驗。

當時由於礦道坍方、救援困難，遺體在隧道中停留多日，氣味難以承受，救援人員只能在身上噴滿花露水壓味，即使效果有限，仍得設法將同袍的遺體帶回。這段記憶成為許多老礦工一輩子難以抹去的畫面。

吳永吉首張台語專輯寫下礦工日常。（獨一無二娛樂文化提供）

至於專輯為何命名為《褪褲lān的兄弟》，吳永吉解釋，過去礦工在地底作業時，溫度往往高達40多度，工人們常因悶熱而赤膊作業，甚至只剩一條褲子，彼此坦誠相見，於是成了「褪褲lān的兄弟」。歌曲中段加入阿美族原住民吟唱，藉此描寫並紀念當年因礦災殉職的原住民礦工。

近年吳永吉投入運動，從馬拉松到超鐵賽事，也進一步成立「董事長跑團」，成員包括丁寧、劉至翰、謝忻、馬國畢、草屯囡仔阿倉、田家達、馮勝賢等人。好友江宏恩形容他是「對信念非常堅持的人」，無論在運動、音樂或對台灣土地的投入，都讓身邊的人深受感動。

