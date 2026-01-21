自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

噴淚！老礦工噴明星花露水蓋住屍臭 拚命救回同袍遺體

〔記者陽昕翰／台北報導〕董事長樂團主唱吳永吉日前發行首張個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》，透過創作回望人生歷程。55歲的他感性表示：「以前只想離開瑞芳，現在卻想搬回這個家。」從孩子的新生、母親的離世，到父親逐漸老去，讓他對人生有了不同體會。

董事長樂團主唱吳永吉。（獨一無二娛樂文化提供）董事長樂團主唱吳永吉。（獨一無二娛樂文化提供）

創作與錄製專輯《褪褲lān的兄弟》的過程，對吳永吉而言，像是一場與自己展開的深層對話，將過往記憶重新梳理，轉化為一首首帶有溫度的作品。部分歌曲主題看似嚴肅，卻是礦工生活的真實寫照。

礦工常見的職業病為塵肺症，至今仍無法完全治癒。90歲的父親因病幾乎沒有同齡友人，當年的親友多已離世，歌曲《嗽》便在這樣的背景下誕生。

專輯同名歌曲《褪褲lān的兄弟》，靈感來自一次造訪猴峒礦工文史館。當時看到一瓶明星花露水，老礦工們才慢慢說起過往的礦災救援經驗。

當時由於礦道坍方、救援困難，遺體在隧道中停留多日，氣味難以承受，救援人員只能在身上噴滿花露水壓味，即使效果有限，仍得設法將同袍的遺體帶回。這段記憶成為許多老礦工一輩子難以抹去的畫面。

吳永吉首張台語專輯寫下礦工日常。（獨一無二娛樂文化提供）吳永吉首張台語專輯寫下礦工日常。（獨一無二娛樂文化提供）

至於專輯為何命名為《褪褲lān的兄弟》，吳永吉解釋，過去礦工在地底作業時，溫度往往高達40多度，工人們常因悶熱而赤膊作業，甚至只剩一條褲子，彼此坦誠相見，於是成了「褪褲lān的兄弟」。歌曲中段加入阿美族原住民吟唱，藉此描寫並紀念當年因礦災殉職的原住民礦工。

近年吳永吉投入運動，從馬拉松到超鐵賽事，也進一步成立「董事長跑團」，成員包括丁寧、劉至翰、謝忻、馬國畢、草屯囡仔阿倉、田家達、馮勝賢等人。好友江宏恩形容他是「對信念非常堅持的人」，無論在運動、音樂或對台灣土地的投入，都讓身邊的人深受感動。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中