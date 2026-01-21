自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

只剩一件！婁峻碩裸肌只穿紅內褲 猛肌帥照曝光

婁峻碩與時尚品牌合作。（Calvin Klein 提供）婁峻碩與時尚品牌合作。（Calvin Klein 提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕婁峻碩開春「一馬當先」，裸身躍馬參與Calvin Klein合作的形象大片，一舉登上國際時尚舞台。婁峻碩直呼是「夢想成真」，穿著內褲上鏡更秀出了苦練已久的好身材。

婁峻碩透露，從接到正式邀約到實際開拍，僅有一個多月的準備時間，讓他在興奮之餘也感到不小壓力，「當時第一個反應是『我現在的身材真的可以拍嗎？』但又想到這樣的機會可能一生只有一次，就算硬著頭皮也要上。」

婁峻碩拍攝內褲廣告大方露。（Calvin Klein 提供）婁峻碩拍攝內褲廣告大方露。（Calvin Klein 提供）

為了在鏡頭前呈現更好的狀態，他特別向教練求助，展開為期一個月的極致減脂訓練，幾乎天天進健身房訓練，同時進行嚴格飲食控管。他苦笑表示，每天餐盤裡幾乎只有雞胸肉、白飯與青菜，並精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取量。

這段高強度訓練期，也成為婁峻碩與老婆焦凡凡的生活日常。婁峻碩透露，老婆不僅全力支持，更親自替他準備餐點，嚴格把關飯量與肉量，「她會仔細問我今天要吃幾克飯、幾克肉。」他坦言，雖然減脂過程辛苦，但能吃到老婆準備的餐點，心情依然溫暖。

婁峻碩脫衣秀肌上陣。（Calvin Klein 提供）婁峻碩脫衣秀肌上陣。（Calvin Klein 提供）

在老婆的支持下，他在短短一個月內減重4公斤，體脂降至約12%，刷新個人最低體脂紀錄。即便在鏡頭前呈現亮眼體態，對自我要求極高的他仍只給自己60分，「時間真的太趕，如果再多一點準備時間，我一定能做得更好。」

除了拍攝前積極進行身材管理，婁峻碩為了在鏡頭前維持最佳狀態，更將私人教練帶到拍攝現場，隨時訓練。在長達8小時的拍攝過程中，只要導演一喊卡，他就立刻進行重量訓練，讓肌肉維持在最佳狀態。拍攝橫跨三個外景與一個攝影棚，同時進行平面與動態拍攝，幾乎沒有喘息空間，他也一度直呼「真的沒力了」。

婁峻碩裸身躍馬拍攝內褲廣告。（Calvin Klein提供）婁峻碩裸身躍馬拍攝內褲廣告。（Calvin Klein提供）

婁峻碩也將在今年3月中旬與老婆焦凡凡迎來人生重要的新階段。面對孩子即將到來的挑戰，他表示夫妻倆早已有共識，不預設太多立場，更珍惜目前的生活狀態。

工作方面，婁峻碩透露今年行程滿檔，除《百萬人推理》外，還有多部戲劇作品待推出，新專輯也已進入錄製階段，直言：「2026會是忙碌且豐收的一年，音樂作品不會讓大家等太久。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中