娛樂 最新消息

恭喜！李又汝結婚3年懷孕了 暈倒送醫竟驗出兩條線

李又汝是漂亮的準媽媽。（民視提供）李又汝是漂亮的準媽媽。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕36歲的李又汝2022年結婚，今分享懷孕好消息，透露自己與結婚3年的老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子。她驚喜回憶這份幸福竟源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」

李又汝2025年第一個願望在年底實現。（民視提供）李又汝2025年第一個願望在年底實現。（民視提供）

談起發現懷孕的過程，李又汝說這是一段彷彿被安排好的奇妙經歷。她透露某天突然感到不適，甚至一度暈倒，被緊急送醫檢查後，卻發現身體並沒有什麼大礙，在一頭霧水之際，身邊朋友提醒她：「會不會是懷孕了？」原本她還半信半疑，沒想到一驗孕竟真的出現兩條線，讓她當場又驚又喜，「真的是完全沒想到，卻是人生中最棒的驚喜。」

李又汝身體曾有多項不易受孕的狀況，對於能夠自然迎來新生命，她形容這一切「不可思議，充滿驚喜與感謝」，更感性表示：「感謝主賜給我們這麼美好的祝福。」她稱當下除了震驚，內心更多的是滿滿的感恩與感動。

李又汝分享寶寶的超音波照。（民視提供）李又汝分享寶寶的超音波照。（民視提供）

談到老公修哥，李又汝更是不吝於放閃，甜蜜表示對方在得知即將成為父親後，身分與心境迅速轉換，不僅一肩扛起家計，更將她照顧得無微不至，「用行動表達愛我、撐我、護我的決心」，讓她忍不住直呼：「真的是嫁對人了！」夫妻之間的深厚情感，也讓粉絲直呼感動。

對於即將到來的小生命，李又汝以「小小寶貝藍莓」親暱稱呼，感謝孩子選擇來到他們的生命中，成為家中最重要的成員之一，並滿懷期待迎接新成員的誕生。

