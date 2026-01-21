自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最後的演唱會！曹西平下週告別式 乾兒子感性發聲曝近況

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，目前開放靈堂接受親友及粉絲悼念，他的告別式也將在下週27日舉辦，而其乾兒子小俊今（21）日也於社群上發聲，鬆吐心聲。

小俊透露告別式將在27日於北市懷愛館舉辦，現場還會發送紀念哨子，「這不是告別，是四哥最後的安可」。

資深藝人曹西平上月驟逝，告別式將在27日於北市懷愛館舉辦。（翻攝自臉書）資深藝人曹西平上月驟逝，告別式將在27日於北市懷愛館舉辦。（翻攝自臉書）

小俊提到，這段時間，其實直到現在，還是覺得這一切很不真實。每天醒來，都覺得這一切好像是假的，好像只要轉過頭，曹西平還是在那裡，唸著他要記得吃飯、衣服多穿點、有沒有睡飽或是正在廚房裡忙著切他最拿手的涼拌小黃瓜。

小俊坦言，他的內心其實經歷了很多的糾結與掙扎。熟悉曹西平的人都知道，他是一個很怕麻煩別人的人，他曾經說過，人走了就走了，安安靜靜的就好。所以小俊一度也不確定，現在決定要辦這場追思會，到底是不是他喜歡的？

但是，他想起了四哥曾經說過的一句話。曹西平說：「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻。」。

曹西平一生熱愛舞臺，熱愛表演，更熱愛那些支持他一輩子的粉絲們——也就是他口中的「衣食父母」，「所以，我們最終決定，這一次不辦傳統的喪禮，而是要為四哥辦一場屬於他的『最後演唱會』。這場活動不限於任何人，只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。請大家不要穿得太嚴肅，四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣。」

小俊也提到，當天特別準備了一個小禮物「哨子」給大家。「我們希望用這最後的喧譁與燦爛，送四哥開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。」也說自己會帶著曹西平留下來的愛與精神，繼續守護著「Jeremy穿洞日常」，把這份真心相伴延續下去。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中